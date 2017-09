Zeta Bosio: 'La vigencia de Soda Stereo es algo que me apabulla'

Primero fue Argentina, luego Chile y ahora Colombia, es el recorrido que lleva Sép7imo Día y que ya está cada vez más cerca de México.

Desde Bogotá, Zeta Bosio, charló con Publimetro acerca de este acercamiento al país que se volvió tan importante para la carrera de Soda Stereo.

“Para nosotros, es volver a un país, el cual conocemos de norte a sur. Estuvimos por temporadas enteras y nos mezclamos con su cultura, e íbamos adoptando muchos de nuestros códigos, e influyó en nuestra música",

"Por eso creo que muchos sienten que Soda Stereo era mexicano o colombiano, eso nos pasa en todos lados”, compartió Zeta Bosio.

Después de 20 años de haberse separado y 10 de haber realizado una gira juntos por última vez, el bajista de la agrupación argentina confesó que le sorprende la vigencia que tiene Soda Stereo.

“Es fantástico, es muy emocionante ver lo que ocurre con la gente, de alguna forma recordar las giras de Soda Stereo".

"Estamos volviendo a visitar junto con Charly (Alberti) diversos países, para vivir otro momento muy especial para nosotros, porque estar entremezclados entre el publico es algo que no nos había ocurrido antes y me permito que se me salgan algunas lágrimas, algo que arriba del escenario no pasaba”.

El bajista enfatizó que Sép7imo Día no se trata de un tributo, porque eso remite a tristeza.

“Esto no es una gira de Soda Stereo, no es una banda tocando, no es un concierto, es un espectáculo del Cirque Du Soleil que se conforma de tres elementos: acrobacia, música y el público que es el protagonista".

"Es muy importante lo que la gente genera en cada función porque disfrutan, cantan y gritan, como si la banda estuviera ahí. Gustavo (Cerati) es el líder de la noche, eso nos lleva a sentirlo con una energía muy vital, eso es lo que queríamos”.

Agregó: “No queríamos un espectáculo de nostalgia, ni un tributo, ni un homenaje que estuviera ligado a la nostalgia y a la tristeza, queríamos superar nuestros propios momentos de tristeza, porque empezamos a hacer esta obra en el momento que Gustavo se nos iba, y queríamos suspenderlo; al final se mantuvo el sueño”.

Tanto Charly como Zeta siguen sorprendidos por los que ha generado este nuevo espectáculo del Cirque Di Soleil.

“Soda Stereo es un lugar mágico para mucha gente y para nosotros también, esta obra fue una sorpresa para mí, realmente no es la gira de reencuentro, y hemos logrado nuevos récords".

"Hoy en día, tenemos Discos de Platino y de Oro por Sép7imo Día, como si fuera un disco realmente de Soda Stereo con canciones que toda la gente conoce pero sonando de una forma distinta".

"Creo que la vigencia del grupo es algo que me apabulla, actualmente no lo veo con otras bandas. Ese tipo de trabajo se encarnó en la gente y lo sienten como parte de su vida, es algo que no termina, no sólo es un lugar nostálgico”.

Sép7imo Día está cada vez más cerca de México y Zeta expuso qué incluirá el boleto de entrada para el espectáculo del Cirque Du Soleil.

“Ofrecerá un momento increíble, una fantasía con la conjunción de estos mundo. Serán 90 minutos de una magia que vale la pena, porque no es una obra que vaya a durar 200 años, así que es una oportunidad única de sentir varias sensaciones".

"Para los que estuvieron en el show de Soda Stereo será recordar algunos momentos y para los que no, vivir algo de los más parecido a lo que se sentía en un show de la banda”.

La temporada del Cirque Du Soleil iniciará el 19 de octubre en Monterrey, para pasar por Guadalajara y Ciudad de México hasta noviembre.

Ayer y hoy

El bajista argentino enfatizó que los procesos de hacer música han cambiado mucho, y en la actualidad lo que se hace no dura.

“Antes había mucho mas personalidad. Creo en muchas cosas, había que tocar mucho, ensayar mucho, ya que entrabas al estudio muy ensayado para poder aprovechar las capacidades tecnológicas que eran muy limitadas".

"Hoy con una computadora pueden grabar un disco y es completamente distinto, eso le ha quitado artesanilidad -creo yo- a los procesos. Hay muchos aplicaciones que te permiten corregir situaciones, pero le quitan el ruido a la música”.

Momentos especiales

Zeta Bosio reveló sus momentos favoritos de Sép7imo Día.

“Hay muchos momentos, de mucha sensibilidad y de emociones distintas. Me gusta muho lo que sucede con Música ligera, porque además es muy emotivo ese instante"

"Así comos cuando la acróbata mexicana aparece y siempre provoca un: '¡wow!'. También el acto de Un millón de años luz, el acto de la animación de arena, es de los más finos y sutiles”.

