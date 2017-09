Angelina Jolie habla sobre Maléfica 2

El fin de semana pasado Angelina Jolie habló sobre varios temas en el Festival de Cine de Telluride en Colorado, Estados Unidos, donde se presentó como directora de su película, First They Killed My Father.

En este evento, Angelina Jolie respondió ante preguntas sobre su rol como actriz, y confirmó que entre sus proyectos está el volver a la secuela de Maléfica. “Ahora soy el sostén de la familia, así que ya es hora”, añadió Jolie haciendo referencia a su separación del actor Brad Pitt.

“Hemos estado trabajando en el guión y esta va a ser una secuela muy potente”, indicó Jolie.

El guionista será Jez Butterworth, sin embargo, hasta el momento no se conoce mucho sobre la segunda película de Maléfica, que con su primera parte logró una recaudación de US $758,5 millones en la taquilla global.

Fuente: La Tercera

