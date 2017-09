Axel: 'El reguetón no matará a otros géneros musicales'

Axel es un cantautor que se ha vuelto profeta en su tierra (Argentina), y ha obtenido todo tipo de premios, que incluye el máximo galardón que es un Gardel.

Ahora está de regreso en México para promover su octavo álbum titulado Ser.

El cantautor argentino está en Guadalajara, y al preguntarle que relación podría tener si México, fuera una especie de novia, él respondió:

“Me tiene enamorado, me tira la onda pero no está conquistada del todo, se está haciendo la difícil. Siento que con este disco que es rojo, blanco y con mucho amor -posiblemente- conquistemos a México definitivamente”, reveló Axel.

El cantante plasma en 12 canciones muchos de sus sentimientos actuales que pueden ser de amor de pareja, amor de hijo, amor de padre y de amor como fuerza motora para un mundo mejor.

“Cuando uno saca un disco, siempre es el más importante, porque muestra el presente. Por todo lo vivido, es el disco más representativo, sensible y profundo de mi carrera".

"Hay una canción para mi mamá llamada Eternidad, que fue la primera que escribí, pues ella murió hace dos años; luego nació mi hijo varón, por lo que son dos caras de vida. El material tiene un buen balance de emociones, es profundo pero alegre y lleno de vida”.

Axel grabó el tema Que nos animemos con la cantante estadounidense Becky G.

“La conocía sólo por nombre, por lo que representa en el ambiente artístico. Debo reconocer que la canción creció con su participación y ya grabamos el video”.

Este es el puntapié inicial de esta nueva etapa de Axel, la cual lo llevará a recorrer México, Guayaquil, Quito, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, Barcelona y Madrid, entre otras.

Además volverá para hacer presentaciones en México, a principios de 2018.

Nada en contra

Axel señaló que a pesar de la fuerza del reguetón, eso no hará que desaparezcan otros géneros musicales.

“La música va mutando todo el tiempo, y sería atentar contra la música, decir que un género mata a otro. Desde hace cinco o más años hay un movimiento de sonido urbano muy fuerte".

"Es difícil que algo de eso se convierta en un clásico. En algún momento puede surgir un urbano o reguetón que de algo simple o sutil vaya a escribir algo genial; por ahora todo suena parecido".

"Algo que no pasa en el rock o pop, en lo urbano todos colaboran entre sí y no hay egos, ese es el éxito. Para mí faltaría que analicen más las letras, para que tengan contenido y no sólo baile".

"Despacito de Luis Fonsi, tiene un poco de eso, una buena letra, y ya muta para dar un cambio con letra distinta y más poética.”.

El músico señaló que la competecia genera evolución.

"El pop y rock es más receloso, es un a estupidez competir en la música. Me parece que este emovimiento de lo urbano, en los últimos años se fue puliendo y mejorando… está más cool".

"Creo que falta que se analicen más las letras, para que tengan contenido y no solo baile. Despacito de Luis Fonsi, tiene un poco de eso, una buena letra, y yaa muta para dar un cambio con letra distinta y más poesía".

"A nosotros los artistas de pop, aunque yo siga coqueteando con electrónico, siempre resulta un desafío reinventarse para seguir siendo contemporáneo".