Bill Skarsgard y Andy Muschietti: Las pesadillas al crear a Pennywise

Empiezan a salir las primeras reacciones sobre It y Pennywise y son muy favorecedoras, ¿cómo se sienten con eso?

Andy Muschietti: Es emocionante. Llevamos dos años trabajando en esta película y es liberador empezar a escuchar las primeras reacciones. Es un alivio. Durante todo este tiempo trabajamos en algo siguiendo nuestros instintos para hacer algo bien, como si fuera un proceso de cocina que está fragmentado y en el proceso muchas veces no estás asimilando todo lo que está pasando a tu alrededor. Por eso es genial para mí ver la película con público por primera vez porque vez las reacciones honestas y es un alivio ver que lo que hiciste está funcionando y después es muy reconfortante leer las reseñas de gente que no es tu amigo ni familia y que genuinamente apreciaron tu trabajo.

¿Cómo fue que llegaron a esa personificación de Pennywise?

Bill Skarsgard: El proceso lo inició Andy mucho antes de que yo llegara, pero yo puedo verlo en tres etapas. La primera fue con mi audición, tratando de obtener el personaje, en donde no tienes más que dos o tres días para prepararlo. Para mí era muy importante conseguirlo porque además de ser un personaje muy divertido, no hay limitaciones en interpretarlo, puedes llegar tan lejos como quieras así que trabajé muy duro en esa preparación y luego vino el largo proceso de selección que involucró grabar muchas cintas y viajar a Toronto para hacer pruebas a cámara. La segunda etapa fue cuando obtuve el personaje lo cual fue como cuando deseas mucho algo y cuando finalmente lo obtienes, ya no sabes qué hacer con ello. Y hubo muchas cosas acerca del personaje con las que no me sentía seguro o convencido en ese momento, así que durante esa etapa lo más importante fue intelectualizar el personaje y leer a fondo la novela, subrayando cada parte que me parecía relevante. Stephen King describe a detalle la voz y los tonos en los que habla Pennywise de maneras muy distintas, así que apunté todas y cada una para tenerlas a la mano al momento de interpretar cada pasaje. Para mí la voz era muy importante, por lo que probamos todos los tonos y formas de decir las cosas hasta que finalmente llegamos a mezclar todas en una sola que es la que se ve en la versión final. Y la tercera etapa fue personificar a Pennywise. La primera vez que me maquillaron y me puse el vestuario, sumado a todo lo que había conceptualizado antes, fue algo muy extremo. Todos los actores pasamos por algo similar al interpretar un personaje, pero con Pennywise fue algo muy radical porque nada de lo que se veía se parecía a mí, por lo que siempre fueron como saltos al vacío para los que confié ciegamente en Andy. Perdí el miedo a jugar conmigo mismo, a hacer el ridículo para encontrar lo que sea que funcionara para el personaje.

¿Este proceso te afectó de alguna forma?

BS: Fue raro porque empecé a filmar hasta que había pasado ya mes y medio de filmación, pero durante todo el proceso, no quise salir de Toronto, quería estar realmente concentrado en el personaje. Podríamos decir que durante ese periodo estuve casado con Pennywise, era lo que ocupaba mis pensamientos la mayor parte del día. Incluso cuando iba al super mercado me llegaban ideas sobre el personaje. Pero para ser sincero, cada personaje que he interpretado en mi vida se ha vuelto una especie de relación sentimental y justo como toda relación destructiva, tienes que salir de ella para darte cuenta de lo mal que estaba, porque mientras estás ahí no te das cuenta. Y poca gente entiende este aspecto de la profesión, de lo extraño que es filmar una película pero un día, mientras hacíamos las escenas de la tormenta, el último día de filmación, gritan ¡corte!, me quité el maquillaje por última vez, me despedí de todos con los que estuve conviviendo durante tres meses y al siguiente día ya estaba en Estocolmo tomando café con mi mamá, en la mesa de la cocina en la que crecí… es un cambio de escenario radical, abrumador. Y luego me pasó algo que nunca me había sucedido. Durante dos semanas estuve soñando intensamente con Pennywise. ¡Dos semanas! Entonces además del jet lag, tenía esas pesadillas, fue tan rato. A veces veía a Pennywise, otras veces yo era Pennywise y era muy angustiante. Ahora lo pienso como una etapa de exorcismo de Pennywise, era la forma de dejarlo ir, pero Pennywise no quería dejarme (risas). Fue una experiencia muy rara y a la vez increíble.

“La niñez es un tema muy importante en la obra de Stephen King. Su obra son himnos a la niñez y la belleza de la inocencia”, Andy Muschietti.

¿Tu familia te ayudó a sobrevivir esta fase post-truene de Pennywise?

BS: No. Fue un proceso que viví yo porque además como toda mala relación, volveremos a estar juntos.

¿Tomaste alguna referencia del trabajo de Tim Curry en la miniserie?

BS: En realidad, Andy y yo queríamos hacer algo totalmente diferente y nuevo. Así que aunque aprecio realmente lo que se hizo ahí, preferí un acercamiento que fuera totalmente nuestro.

Pennywise se transforma en el mayor temor, ¿en qué se transformaría el suyo?

AM: Bueno, ha cambiado con los años. Aún tengo algunos miedos de mi juventud como cucarachas y fantasmas. Ahora sé que las cucarachas no te van a matar pero cuando eres niño, realmente lo ves como una amenaza y eso te aterroriza toda la vida. Y luego tengo fantasías muy relacionadas con todo el consumo que tengo de películas de terror y de leer novelas aterradoras desde niño. Además los cuentos que alguien llega y te cuenta, como las historias de fantasmas que se te quedan grabadas por siempre. Pero ahora mis temores son más terrestres y aburridos, como la muerte, la soledad y esas cosas. Pero como dice Stephen King, “Ser niño es aprender como vivir y ser adulto es aprender cómo morir”, lo cual es una idea loca pero es realidad. Es aprender a superar ciertas cosas.

BS: Creo que yo empecé la vida al revés porque mi primer temor era la muerte. Mi primer gran susto fue cuando era muy joven y un día antes de dormir pensé que en algún momento iba a morir y eso me provocó un ataque de pánico. Mis papás corrieron a ayudarme, pero mi papá es un hombre muy secular y me dijo, “Sí, te vas a morir, pero no pasa nada, es lo mismo que cuando antes de que nacieras”. Y el concepto me hizo mucho sentido.