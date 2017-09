Por esta razón El Capi Pérez y Paul Stanley dejan sus programas

A mediados del mes de agosto, se dio a conocer que Carlos Pérez o mejor conocido como "El Capi Pérez", dejó "Venga la Alegría" para ser el conductor estelar de la nueva apuesta de Televisión Azteca, esto como una reacción ante una supuesta oferta que hizo Televisa al conductor.

Y como respuesta, usuarios en redes sociales afirman que la televisora de San Ángel, encargó a Paul Stanley un programa muy similar al del "Capi’ para hacerle competencia con con una producción en la que protagonizará sketches y parodias, algo muy similar a "La Resolana".

Paul Stanley, uno de los conductores del programa matutino "Hoy" se despidió el viernes, así como de su programa en Unicable "Amor-didas"para comenzar un nuevo proyecto que, dice, dará un giro total a su carrera de conductor.

"Me parece que todo cambio es drástico, tener el peso de un programa en tus hombros es estresante, pero es un proyecto que desde que me lo platicaron me divirtió. Lo que más me gusta es que soy yo en el programa, nadie me está imponiendo cosas. Estoy muy agradecido con la vida por dejar dedicarme a lo que hago", dijo.

Paul se mostró agradecido con todos los productores y conductores con los que ha compartido escenario y que le han dado una despedida cariñosa y entre lágrimas agradeció a todos los conductores el apoyo.

Además comentó que tiene contrato de exclusividad en Televisa y es algo que agradece porque él ha crecido ahí.

"Yo crecí en Televisa, en los foros con mi papá, vivo y como de Televisa", compartió.

Stanley se reservó los detalles de su nuevo programa, pero adelantó que se estrenará en octubre, por lo que se está preparando y trabajando lo más que puede para que todo salga bien.

Según el canal de YouTube Chacaleo.com, Paul Stanley será el encargado de hacerle la competencia al ‘Capi Pérez’ con una producción en la que protagonizará sketches y parodias, algo muy similar a ‘La Resolana’.

¿Y el "Capi Pérez"?

Luego de supuestamente rechazar la oferta de Televisa, algunos usuarios de redes sociales afirman que Paty Chapoy, le propuso hacer crecer "La Resolana" con un horario estelar y, por supuesto, con un mejor sueldo.

Pronto ambos conductores darán a conocer sus nuevos proyectos y entonces se podrán confirmar o desmentir estas teorías.