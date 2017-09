Conoce las 100 películas favoritas de Hollywood

Los productores de estudio, ganadores de los Óscar y la realeza de la televisión fueron encuestados por la revista The Hollywood Reporter para tener una primera clasificación definitiva con los más importante de la industria del entretenimiento, en cuanto a títulos de filmes.

Hay algunas sorpresas en el ranking.

Es una lista mucho más comercial que las selecciones habituales de los críticos. Desde Regreso al futuro, Duro de matar, Cazafantasmas hasta El Padrino, Pulp fiction y Casablanca.

El lista ha provocado una serie de comentarios, por dejar de lado cintas catalogadas como joyas de la cinematografía mundial como la reciente Dunkerque.

Encabezando la clasifciación está El Padrino filmada en 1972 y protagonizada por Marlon Brando, que expone a América, años 40.

Don Vito Corleone (Marlon Brando) es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie (Talia Shire), el impulsivo Sonny (James Caan), el pusilánime Fredo (John Cazale) y Michael (Al Pacino), que no quiere saber nada de los negocios de su padre.

Cuando Corleone, en contra de los consejos de Il consigliere Tom Hagen (Robert Duvall), se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato.

Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas.

El número 100 fue para The seven samurai (1954), una cinta japonesa de Akira Kurosawa.

La única cinta dirigida por un latino que aparece en el ranking es El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, que se colocó en el lugar 96.

Pocas cintas animadas forman parte como Toy story (43), El rey león (66), La Bella y la Bestia (86) y Up (92).

Los directores con más cintas en la lista son Steven Spielberg, Christopher Nolan, Martin Scorsese y Stanley Kubrick.

Las 100 películas de Hollywood

1. El Padrino (1972)

2. El Mago de oz (1939)

3. El ciudadano Kane (1941)

4. The shawsshank redemption (1994)

5. Pulp Fiction (1994)

6. Casablanca (1942)

7. El Padrino II (1974)

8. E.T. El Extraterrestre (1982)

9. 2001: La odisea del espacio (1968)

10. La lista de Schindler (1993)

11. Star wars (1977)

12. Regreso al futuro (1985)

13. Peridos en la arca perdida (1981)

14. Forrest Gump (1994)

15. Lo que el viento se llevo (1939)

16. To kill a mockingbird (1962)

17. Apocalipsis now (17)

18. Annie Hall (18)

19. Goodfellas (1990)

20. It's a wonderful life (1946)

21. Chinatown (1974)

22. El silencio de losinocentes (1991)

23. Lawrence de Arabia (1962)

24. Tiburón (1975)

25. The sound of music (1965)

26. Bailando bajo la lluva (1952)

27. The breakfast club (1985)

28. El graduado (1967)

29. Blade Runner (1982)

30. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

31. The princess bride (1987)

32. El imperio contraatca (1980)

33. Frago (1996)

34. American beauty (1999)

35. Naranja mecánica (1971)

36. Ferris Bueller's Day Off (1986)

37. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

38. When harry met sally (1989)

39. The shining (1980)

40. Figh club (1999)

41. Psycho (1960)

42. Alien (1979)

43. Toy story (1995)

44. The matrix (1999)

45. Titanic (1998)

46. Salvando al soldado Ryan (1998)

47. Some like it hot (1959)

48. The usual suspects (1995)

49. Rear window (1954)

50. Parque Jurasico (1993)

51. The big lebowski (1998)

52. All About Eve (1950)

53. Good Will Hunting (1953)

54. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

55. Taxi Driver (1976)

56. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

57. The Dark Knight (2008)

58. Sunset Blvd (1950)

59. Thelma & Louise (1991)

60. Amelie (2001)

61. West Side Story (1961)

62. North by Northwest (1959)

63. Groundhog Day (1993)

64. Mary Poppins (1964)

65. Raging Bull (1980)

66. The Lion King (1994)

67. Avatar (2009)

68. Monty Python and The Holy Grail (1975)

69. Gladiator (2000)

70. Vertigo (1958)

71. Almost Famous (2000)

72. Young Frankenstein (1974)

73. All the President's Men (1976)

74. Blazing Saddles (1974)

75. The Bridge on the River Kwai (1957)

76. Brokeback Mountain (2005)

77. Ghostbusters (1984)

78. 12 Angry Men (1957)

79. Wall-E (2008)

80. On the Waterfront (1954)

81. Amadeus (1984)

82. he Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

83. Die Hard (1988)

84. Inception (2010)

85. Seven (1995)

86. Beauty and the Beast (1991)

87. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

88 Slumdog Millionaire (2008)

89. Braveheart (1995)

90. Mement (2000)

91. Rocky (1976)

92. Up (2009)

93. Close Encounters of the Third Kind (1977)

94. The Deer Hunter (1978)

95. Doctor Zhivago (1965)

96. El laberinto del fauno (2006)

97. Airplane! (1980)

98. Reservoir Dogs (1992)

99. Bonnie and Clyde (1967)

100. The Seven Samurai (1954)