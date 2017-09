Eugenio Derbez prefiere renovarse a morir

¿Qué tan involucrado estás con Drunk History ahora para la tercera temporada?

— Podríamos decir que soy una especie de productor asociado, estuve involucrado como asesor creativo no solo en la cuestión de la narración.

¿Por qué decidiste involucrarte con este proyecto?

— Porque siempre me ha gustado estar en proyectos que sean innovadores que sean diferentes, atractivos. Drunk History es la combinación perfecta porque es un programa innovador que te cultiva también. Hay una parte que te enseña y al mismo tiempo te divierte y eso es muy difícil de lograr. Que la gente pueda aprender algo a través de la risa es complicado pero esta fórmula es perfecta.

¿Cómo ha evolucionado Drunk History en estas tres temporadas?

— El equipo se ha ido haciendo cada vez más sólido, cada vez hay más interés de la gente en narrar o en participar en los proyectos. Para esta temporada se sumaron nombres muy importantes como Alfonso Herrera, Ana Claudia Talancón, Galilea Montijo, Erick Elías, Alejandro Calva, en fin hay gente muy importante y de la gente que emborrachamos (risas) hay gente desde los youtubers hasta standuperos como Franco Escamilla, o músicos como Paco Huidobro, Mónica Escobedo… hay gente importantísima que cada vez están queriendo sumar más y más al proyecto y eso lo está haciendo cada temporada un show mucho más sólido y mucho mejor construido.

Inspirada en la versión estadounidense, Drunk History basa su eficacia chistosa en una premisa muy sencilla: se escoge a un narrador, se le ofrecen bebidas alcohólicas de su preferencia, luego se le ofrecen aún más bebidas alcohólicas y se le anima a contar frente a una cámara eventos importantes de la historia mexicana y latinoamericana. Mientras el narrador va contando los eventos, un grupo de actores profesionales recrean la versión “alcoholizada” de esos hechos históricos, respetando cualquier inexactitud o chifladura que el narrador incluya en su relato.

¿Qué tanto sientes que ha cambiado el humor en México? Al parecer cada vez la gente busca más una comedia un poco más sofisticada…

— ¡Eso es una bendición! Porque de verdad como tú dices estábamos muy limitados a un solo tipo de humor y afortunadamente con tanta comunicación que hay ahora y con tantas opciones que hay digitales, puedes ver opciones de todo el mundo. Puedes ver comedia americana, argentina, española, china, coreana y son opciones muy interesantes todas y eso ha hecho que nos volvamos un público mucho más exigente y que la gente esté pidiendo material de mayor calidad y humor mucho más inteligente.

Y eso supone un reto para los creadores…

— Absolutamente porque necesitas tener más calidad, mucha más cultura de comedia. Yo me he tenido que preparar mucho. He tenido que ver cómo es la comedia en varios países para aprender un poquito de todo y hacer una mezcla y poderme renovar porque si me quedara en lo de toda la vida, fracasaría. Y más ahora que me mudé a Estados Unidos he tenido que aprender muchísimas cosas nuevas, cambiar mi estilo totalmente porque mi humor estaba basado en el juego de palabras y aquí en Estados Unidos al ser un idioma nuevo para mí pues no puedo jugar con las palabras como lo hacía en México, entonces he tenido que cambiar mi manera de hacer comedia y eso está padre porque te renueva.

Uno ve desde México tus logros en Estados Unidos y pareciera que todo se ha dado fácil, pero supongo que detrás hay mucho trabajo e incluso sacrificio…

— No te puedes imaginar cuánto trabajo y sacrificio ha habido. Yo aquí todos los días estoy tomando clases de inglés, de actuación en inglés porque una cosa es hablarlo y otra es poder actuar con ese idioma y que se sienta natural. Continuamente tengo que estar tomando clases, más lo que tengo que trabajar y sí, terminas sacrificando tiempo, familia, descanso porque empecé de cero. Para mí mudarme a este país ha sido una aventura en la que he tenido que empezar de cero ¡todo! Volver a tocar puertas, demostrar una vez más quién soy pero al final ha sido padre y estoy contento.

Y ahora qué estás desde allá, ¿cómo se ve el panorama de la televisión mexicana? ¿Qué sigue faltando?

— Yo creo que lo que sucedió con la televisión mexicana fue que empezaron a crecer las opciones. El internet le abrió los ojos al mundo porque nos conecta a todos contra todos y de repente te das cuenta de que hay un mundo más allá de la televisión que tienes a la mano. En México estábamos acostumbrados a ver básicamente el canal 2 o el 5 y cuando se empiezan a abrir todas estas posibilidades en las que puedes tener al alcance de tu mano a la hora que quieras los programas que quieras pues ha hecho que la televisión se sienta un poquito vieja. Por eso creo que ahora es el momento en el que se tienen que renovar o morir y ahorita la misma Televisa está en un intento por renovarse, por hacer cosas nuevas y ese es el futuro de la televisión mexicana, o se renueva y empiezan a tener la calidad que se tiene en las producciones de todo el mundo o la gente se va a ir por televisión producida en el extranjero en lugar de consumir el producto nacional.

Además de la competencia en plataformas como YouTube donde muchos creadores han encontrado la forma de compartir su contenido, ¿has contemplado tú también utilizar esta plataforma?

— ¡Sí! Creéme que estoy ahorita intentando hacer cosas en la parte digital. No te puedo compartir mucho porque todavía estamos en el desarrollo. No he tenido mucho tiempo pero ya estamos desarrollando cosas para poder tener mi propio contenido digital o si alguna televisora está interesada en comprarlo pues se lo vendríamos con muchísimo gusto. Por eso es que Drunk History me llamó mucho la atención porque es de los proyectos que te hace sentir orgulloso y creo que tiene la calidad necesaria para competir con cualquier productor extranjero, está muy bien hecho y aparte es divertido.

Y aparte, si algo tenemos los mexicanos son motivos para reírnos un poco de ciertos momentos históricos…

— Exacto. El mexicano se sabe reír muy bien de sus propias tragedias y de sus historias. Y aquí las historias de por sí son bastante curiosas y luego contadas con unas copas encima, es un programa my divertido.

¡Fórmula ganadora! Y ya por último, ¿has sentido alguna inquietud por probar el stand up comedy?

— Sí, ¡me encanta! Y tengo muchas granas. Es un poco difícil porque ya tienes un nombre y de repente te paras y la gente esperaría que trajeras una rutina con un cierto nivel y el punto un poco es probar material nuevo, pero si por acaso no funciona, pues quedas exhibido. Entonces ando buscando algún barecillo muy pequeño donde pueda probar alguna vez stand up. Ya lo hice en inglés y espero algún día probarlo también en español.