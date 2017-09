Megan Fox se sincera, dice ser introvertida e insegura

Megan Fox se encuentra en México y habló de sus inseguridades, su secretos de belleza y su etapa como mamá. La actriz será la figura principal del Fashion Fest de Liverpool y en conferencia de prensa reveló qué se siente ser considerada una de las mujeres más bellas.

Además dijo ser una mujer introvertida y habló de lo complicado que ha sido para ella la fama.

Además de gran belleza, Megan posee un cuerpo atlético después de haber tenido tres hijos: Noah Shannon, Bodhi Ransomm y Journey River. Situación que la ha hecho cambiar en muchos aspectos, entre ellos, abandonar las fiestas.

“Hace mucho tiempo que no salgo a alguna. No bebo alcohol y no fumo. Aunque no suelo ir a fiestas, sí voy a conferencias y me pierdo en ellas”.