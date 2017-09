Revelarán una cuarta Chica Superpoderosa

El 17 de septiembre, las Powerpuff Girls (Chicas Superpoderosas) están sumando un nuevo integreante a sus a sus filas.

De acuerdo con la información revelada por EW, lo que durante mucho tiempo fue un trío (Buttercup, Blossom y Bubbles), se volverá un cuarteto con un miembro totalmente nuevo.

Cartoon Network presentará la cuarta chica superpoderosa en el episodio de estreno de una película que será dividida en cinco partes, The Powerpuff Girls: Power of Four y que se transmitirá el domingo 17 de septiembre en Estados Unidos.

De momento solo se ha dado a conocer la silueta de la nueva superhéroe, pero la identidad completa se descubrirá hasta la transmisión del episodio.

Al igual que con la mayoría de las tramas de Powerpuff Girls, el trío genéticamente modificado debe unirse para luchar contra las fuerzas del mal que amenazan a la ciudad de Townsville, sólo que esta vez tienen alguna ayuda extra en su lucha contra el mal.