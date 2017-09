Demi Lovato alza la voz por los latinos

Demi Lovato dice que se puso en contacto con la organización sin fines de lucro Voto Latino para ver cómo puede ayudar luego que el presidente Donald Trump dijo que rescindirá de un programa que les permite a jóvenes inmigrantes que fueron traídos de niños a Estados Unidos sin autorización para permanecer en el país.

El gobierno de Trump dijo el martes que eliminaría el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pero le dio al Congreso un plazo de seis meses para que apruebe una ley que defina su estatus migratorio.

Lovato, de ascendencia mexicana, dijo que contactó al actor Wilmer Valderrama, quien ha trabajado con Voto Latino, para ver cómo podía ayudar.

La cantante pop y Valderrama, de origen colombo-venezolano, tuvieron una relación amorosa durante seis años, hasta el año pasado.

"Trabajo con Voto Latino a veces y contacté a Wilmer, que es miembro de la organización. Lo contacté y le dije, '¿Qué puedo hacer para ayudar?'. Así que vamos a tratar de encontrar una solución", dijo Lovato.

El expresidente Barack Obama instituyó DACA por decreto ejecutivo en el 2012.

"Somos tan afortunados en Estados Unidos y tenemos tanta suerte en comparación con algunos otros países. Es triste y frustrante y simplemente demuestra que esto no es — es simplemente un problema de raza. Sinceramente creo que este es solo un problema de raza y pienso que no es correcto y que debemos defender aquello en lo que creemos", expresó.

"Todo lo que puedo hacer es tuitear y enviar mensajes a mis senadores en el Resistbot y concientizar al público tanto como puedo, pero me siento un poco impotente".

Lovato, de 25 años, creció en Dallas y dijo que también está trabajando para ayudar a los afectados por el huracán Harvey.

"Tengo familia en Dallas y todos están bien. …Comencé una campaña de recaudación de fondos con el Banco de Alimentos de Houston", dijo.

"Hice una donación y estoy exhortando a todos a que hagan un donativo, ya sea a mi campaña o la de alguien más, siempre y cuando hagamos algo para ayudar y nos aseguremos de no olvidarnos de la gente de Houston. Pasarán semanas, la gente se olvidará y es importante que no lo hagamos, que continuemos ayudando".

Nuevo disco

Lovato lanza un nuevo álbum, Tell Me You Love Me, el 29 de septiembre. +Actualmente tiene tres canciones en la lista Hot 100 de Billboard: Sorry Not Sorry, No Promises (con el trío dance Cheat Code) y el tema que da título al disco.