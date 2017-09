Viuda de Chester Bennington comparte la última foto familiar con el cantante

A casi dos meses del suicidio de Chester Bennington, su esposa compartió la que sería una de las últimas fotos familiares.

La emotiva imagen fue publicada en las redes sociales de Talinda y se puede observar al vocalista de Linkin Park muy sonriente junto a cuatro de sus seis hijos.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT

Además de demostrar que su esposo sigue presente en su memoria, Talinda utilizó esta publicación para hacer un llamado sobre los peligros de las enfermedades mentales como la depresión, aunque no hayan síntomas físicos.

En otro tuit compartido previamente, la viuda de Chester Bennington hacia una triste confesión: "Otra noche más y sigo sin poder dormir. El espacio vacío al otro lado de mi cama es demasiado ligero y me hace perder el equilibrio. Sigo girándome sin darme cuenta hacia su lado".

Another night & I can't sleep. The empty space in my bed is too light now & throws off my balance. I tend to roll to the side #widowproblems

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 7, 2017