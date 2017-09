'Scream', el nuevo álbum de Michael Jackson

Michael Jackson nuevamente será noticia porque el próximo 29 de septiembre se lanzará el disco "Scream", recopilación de los 13 temas más electrizantes y bailables del "Rey del Pop", mientras tanto, como adelanto ya está disponible el tema "Blood on the dance floor x dangerous".

"Scream" incluye grandes canciones como "Ghosts", "Torture", "Thriller" y "Dirty Diana". Además contiene como bonus track, una nueva creación: "Blood on the Dance Floor X Dangerous".

Esta nueva pieza musical es un remix/mash-up de cinco éxitos de Michael Jackson que fue realizado por el remixer The White Panda, quien creó una nueva y continua experiencia musical.

Los fans ya pueden acceder al remix "Blood on the dance floor x dangerous" que incluye "Blood on the dance floor", "Dangerous," "This place hotel," "Leave me alone," y "Is It scary".

La premier del remix de The White Panda se llevó a cabo en Shazam, en la cual por dos horas (entre las 7:00 – 9:00 horas), los fans, al usar la aplicación con cualquier tema de Michael Jackson, desbloqueaban el nuevo track.

El tema también será ofrecido como un instant grat cuando se adquiera la pre-orden del álbum digital de "Scream" que también estará disponible en plataformas de streaming, se informó a través de un comunicado.

La elección de temas para "Scream" refleja el afecto del "Rey del Pop" por esta época del año con sus temas de trajes y disfraces, oscuridad y luz, transformaciones de carácter y sorpresa.

El álbum estará disponible en los formatos físicos de CD y vinilo, cada uno con un póster único. Convenientemente, el póster y la portada ocultan el primer AR (realidad aumentada), experiencia creada para un proyecto de Michael Jackson.

Cada tema del álbum es notable a su manera. Por ejemplo "Dirty Diana" fue la quinta canción consecutiva número 1 del disco "BAD", el cual rompió los récords de la lista de singles de un álbum de forma consecutiva.

"Thriller", escrito por Rod Temperton, fue el séptimo de un hecho sin precedente: siete sencillos en el Top 10, el álbum más vendido de todos los tiempos y el exitoso Top 5.

Mientras tanto, "Scream" es el único dueto entre Michael y su hermana Janet. También se han incluido temas favoritos de los fans del cantante como "Torture" y "This place hotel" (el primer sencillo escrito, compuesto y arreglado únicamente por Michael Jackson).

También se incluye "Somebody's watching me", el éxito internacional de 1985 de Rockwell cantado por Michael.

Los fans están invitados a la celebración oficial de "Scream" este otoño, que tendrán lugar en seis ciudades alrededor del mundo: París, Londres, Sydney, Berlín, Los Ángeles y Tokio.

Los eventos incluirán proyecciones de los siete cortometrajes del álbum "Scream", incluyendo "Ghosts" que tiene una duración de 40 minutos.