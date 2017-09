Don Omar anuncia su retiro de la música con una última gira

Así me siento! Caminando entre las aguas, en camino a lo prometido, decidido a darles lo mejor para recibir nuevamente cielo nuevo y tierra nueva. #donomar #forever Les prometo visitar cada país y cada ciudad dando gracias por convertirme en REY de mi castillo! Siempre en deuda de amor con ustedes.

A post shared by DON OMAR (@donomar) on Sep 1, 2017 at 4:34am PDT