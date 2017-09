Famosos huyen de las redes sociales por ciberbullying

Celebridades del entretenimiento como el canadiense Justin Bieber o el británico Ed Sheeran, así como los mexicanos Aleks Syntek o Cristian Castro han sufrido de acoso en redes sociales, entre muchos otros.

El mundo, a través de los años, ha sido testigo del enorme cambio en cuestión tecnológica, lo que ha provocado grandes beneficios para la sociedad, pero también los riesgos han crecido con ella, tal es el caso del acoso en redes sociales.

El bullying es un término que se ha puesto de moda en los últimos años, se define como el maltrato físico o psicológico hacia una persona. Sin embrago, con el surgimiento de las redes sociales dicha situación evolucionó y ahora las agresiones ya no nada más se efectúan cara a cara, sino también virtualmente.

A esta problemática se le denominó ciberbullying, y de acuerdo con un reporte emitido por la Revista Digital Universitaria de la UNAM, ésta es una agresión repetitiva de uno o más individuos en contra de una persona, utilizando dispositivos o servicios de tecnología.

Este es un fenómeno que le puede ocurrir a cualquiera, no importa el sexo, la edad, ni la nacionalidad, es por ello que los famosos no están exentos de enfrentarse con una situación de esta índole, al contrario, son quienes están más expuestos por ser figuras públicas.

Existen diversos casos de reconocidas celebridades que han tenido que cerrar sus cuentas en redes sociales porque no soportaron la presión de los insultos y las agresiones que reciben constantemente por estas plataformas.

Un ejemplo reciente es el del famoso cantante británico Ed Sheeran, quien canceló su cuenta de Twitter el pasado 5 de julio tras recibir comentarios negativos sobre su aparición en un capítulo de la séptima temporada de “Game of Thrones”.

A pesar de que en un principio dijo que lo hacía porque lo único que leía era "pura negatividad”, días después señaló que no había sido por esa situación, “me salí porque hace mucho tiempo quería salir de Twitter. No tiene nada que ver con lo que la gente dijo de mi ‘cameo’ en “Game of Thrones”, publicó Sheeran en su cuenta de Instagram.

De igual manera, uno de los casos que captó más atención por los fuertes tópicos de racismo, fue el de una de las integrantes del grupo femenino Fifth Harmony.

En agosto del año pasado, Normani Kordei se vio obligada a cerrar su cuenta de Twitter tras los comentarios ofensivos que recibía por parte de los fans la agrupación y en específico Camila Cabello, también integrante de la banda.

El conflicto se desató debido a que los seguidores aseguraban que Kordei en una entrevista contestó con “mala actitud” al cuestionarle sobre las virtudes de la cubana (Cabello).

“Tras pasar los últimos cuatro años bajo el escrutinio mediático, he aprendido a ignorar las críticas y a aquellos a quienes no les gusto. Nunca he intentado de negarle a nadie su derecho de tener una opinión, pero en la última semana y especialmente en las últimas 48 horas, no sólo he sido acosada en las redes sociales, sino que he sido acosada con tuits racistas y fotografías tan horribles que ya no puedo seguir exponiéndome a tanto odio.

“No tengo nada más que amor para todos, incluso para mis haters y espero que puedan seguir mi ejemplo”, se leyó en un comunicado publicado el 6 de agosto de 2016 en su propio perfil.

Sin embargo un mes después en su misma cuenta publicó otro comunicado en el que se informó el nuevo cargo de embajadora en The Cybersmile Foundation, una organización internacional que brinda ayuda a las víctimas del ciberbullying.

Una situación similar ocurrió con el cantante canadiense Justin Bieber, quien canceló su perfil de Instagram por recibir comentarios ofensivos sobre su novia de ese momento, Sofia Richie.

Así, se puede enlistar una gran cantidad de figuras del entretenimiento que dejaron sus redes sociales tras obtener mensajes de insultos, acoso o amenazas hacia su persona o sus familiares.

Algunas de las figuras públicas que no soportaron este tipo de comentarios fueron Adele (2012); Zyan Malik, exintegrante de One Direction (2013); Iggy Azalea (2015); Leslie Jones (2016), entre muchos otros. Sin embargo la mayoría de ellos activaron de nueva cuenta sus perfiles después de poco tiempo.

De igual manera, existen infinidad de celebridades nacionales que han sufrido la misma situación como Alex Syntek, quien abandonó Twitter tras recibir críticas por la canción que compuso para celebrar el Bicentenario de la Independencia de México.

Recientemente, Syntek fue nuevamente blanco de los ataques al hacer un comentario fuera de lugar sobre aquellos que gustan del reggaetón o género urbano que predomina actualmente en las preferencias de la audiencia a nivel internacional.

Diversos exponentes del género defendieron su arte musical, aunque también hay algunos famosos que tomaron partido por Syntek.

A Cristian Castro muchos lo han visto como “un caprichoso” a raíz de las dos veces en que acosado en las redes sociales, una de ellas por aparecer en una tanga mientras recibía un masaje, dijo no más tuits y decidió cerrar la cuenta.

Posteriormente, a raíz de la muerte de Juan Gabriel, al parecer por encontrarse “sumamente triste”, repitió la fórmula.

Aunque el problema está latente, no todos aquellos afectados optan por las mismas soluciones, ya que hay quienes deciden enfrentarlos o simplemente ignorarlos, como es el caso de la actriz y cantante mexicana Danna Paola, quien constantemente ha sido blanco de burla por diversas situaciones.

Sin embargo la intérprete de “Agüita” ha dicho en diversas declaraciones que prefiere hacer caso omiso de los ataques y seguir con su vida.