J Balvin es internado de emergencia

Y no tiene nada que ver con un procedimiento estético. J Balvin tuvo que pasar por el quirófano por una hernia.

De acuerdo con la revista Tv y Novelas, se "conoció en exclusiva que la operación se realizó este viernes por la mañana y el cantante estará varios días fuera de los escenarios porque necesita absoluto reposo".

“Este es el man que me va a dormir. No, hermano, ¡¿qué responsabilidad tiene este ‘huevón’?! […] Me van a operar de una hernia inguinal, pero no se preocupen”, dijo Balvin a través de un video que dio a conocer la publicación.

Hace poco se aseguró que J Balvin había pasado por el quirófano para un tratamiento estético. Por eso, el cantante habló de los rumores que nacieron respecto a que se había hecho retoques en su rostro.

"Entonces ya están diciendo que me hice algo en la cara. Ya están muy locos con esos tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara, con cremitas, he bajado de peso, y me veo más baby", dijo el cantante a través de historias en su cuenta de Instagram.

En ese momento también se aseguró que si lucía más joven, era porque había cambiado su look y había cortado su barba.

