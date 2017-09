La música ha sido mi mejor compañera de viaje: Manuel Carrasco

Miles de discos vendidos, recintos abarrotados y la conquista de importantes reconocimientos, han colocado a Manuel Carrasco como el artista del año en España; sin embargo, para el artista, el mayor de sus éxitos ha sido el cariño y admiración de su público, por el que trabaja todos los días.

En entrevista a Publimetro, el artista andaluz habló sobre cómo sortea la fama, su lucha diaria por ganarse un lugar en el mundo musical y su nuevo material discográfico Bailar el Viento.

Bailar el Viento te traerá por primera vez a México, ¿cómo te sientes?

— Estoy totalmente emocionado, llevo unos años sin ir a México y no había tenido la oportunidad de cantar ahí. Como es la primera vez que lo haré, es, de cierta forma, el concierto más esperado. Yo voy con la mejor de las energías, sin ninguna expectativa, sólo la de intentar convencer al público mexicano con mi lenguaje, ese con el que me siento más vivo, que me llena y apasiona, que es la música. Sólo haré lo que sé hacer y lo que me nace, con la pasión, la entrega y el amor que siempre tengo en cada escenario.

El público mexicano tiene una basta cultura musical, ¿tienes cierto temor por enfrentarte a él?

— La verdad es que no. Merece todo mi respeto, por ello, sé que es un público pasional, muy fogoso y eso también tiene que ver conmigo. Soy un artista que en el escenario le gusta entregarlo todo y llevo un show muy potente, con el que el público me va a entender, comprenderá lo que les quiero mostrar, estoy seguro que la música nos conectará increíblemente.

Bailar el Viento Tour se ha convertido en la gira más taquillera del año en España, te has ganado varios premios por este material y tus sencillos han permanecido bastante tiempo en la radio, ¿a qué crees que se deba el éxito?

— No sé decirte con exactitud, lo que estoy seguro es que Bailar el Viento es uno de mis mejores discos. Cuando lo compuse puse la vida en ello, quise que la emoción estuviera en todo. Fueron seis meses de mucho trabajo en el que busqué que todo fuera perfecto. Para mí las canciones son momentos de la vida, golpes de sentimientos, no desde la frialdad, aparecen con un verso y una lectura que viene desde dentro.

En el disco hay diferentes vertientes. Bailar el Viento tiene todo tipo de mensajes, de diferentes latitudes, para mí lo principal es intentar sacar todos esos sentimientos que terminan emocionando y que sea de forma original, al menos propio. El artista debe sentirse identificado con lo que escribe para transmitir esa emoción a su público.

¿Te preparas de alguna forma, o hay una fórmula mágica para componer?

— De alguna manera hay una preparación consciente, sea una conversación, una película, un pensamiento, un sentimiento, un libro, no pasan desapercibidas y uno termina escribiendo de esas cosas y hacen que uno se mantenga vivo. Las canciones son reflejo de momentos de vida.

Están muy de moda los features ¿te gustaría colaborar con un artista mexicano?

— La verdad es que no lo he pensado pero en un futuro próximo me gustaría colaborar con alguno, seria algo que me encantaría hacer. Hay muchos artistas como Maná que me gusta mucho, hay otros que tienen que ver con la cultura popular que también me llenan mucho. Yo creo que lo importante en algún caso de colaborar es que los artistas disfrutemos del arte.

Hablas con mucha emoción de la música, además de tu trabajo, ¿qué significa para ti?

— La música es mi mejor compañera de viaje, de vida, la que me ha dado todo. Me ha hecho superar todos mis miedos, le da sentido a mi vida, lo cierto es que la música para mí es todo.

Datos

– Manuel Carrasco se presentará el 12 de octubre en el Plaza Condesa. Boletos en taquilla o a través del sistema Ticketmaster.

– Tour Bailar el Viento ha sido visto por más de 275 mil personas en España y además de llegar a México, se presentará también en Chile, Uruguay, Argentina y Costa Rica.