El lado irreverente de Ana Claudia Talancón

Este lunes se estrena la tercera temporada de Drunk History a través de Comedy Central, en la cual tenderemos la oportunidad de ver el lado más irreverente de Ana Claudia Talancón, quien le da vida a un icónico personaje de la historia de México. Cabe resaltar que esta serie es contada por un narrador que se encuentra bajo los efectos del alcohol y que la actriz experimentó con el género de la comedia .

"Eso es lo más divertido, como actor de eso pides tu limosna, jugar con una peluca, unos pupilentes azules, interpretando a este personaje tan fuerte y tan padre que fue la 'Güera' Rodríguez"

Y es que como bien lo cuenta Ana Claudia, tuvo que caracterizarse para su personaje, además de que la podemos ver haciendo señas obscenas y comportamientos "poco femeninos", los cuales según contó a Publimetro, no le costaron trabajo.

"Lo más padre de todo es poder relajarte y reírte de ti mismo, en la medida que no estás diciendo cómo crees que me veo o no voy a decir esta palabra, en la medida que te relajas y puedes jugar te diviertes más y el público también se divierte más"

Talancón también resaltó que cuando este proyecto llegó a sus manos, jamás dudó en participar,

"Me emocioné muchísimo, tenga amigos que ya habían participado en las temporadas anteriores, desde que me presentaron el proyecto y me dijeron que interpretaría a la 'Güera' Rodríguez´, empecé a investigar del personaje, de que ayudó mucho a la Independencia de México,formó a México, como país"

Finalmente Ana Claudia Talancón reveló que lo que más la divirtió durante su participación en Drunk History,

"Lo más divertidos fue interpretar y actuar la voz de Santiago Pérez Grovas, el narrados que tocó en mi historia,porque tiene una forma particular; también la peluca y los pupilentes me rallaron”

¿Quién fue 'Güera Rodríguez´?

María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereyra, mejor conocida como María Ignacia Rodríguez de Velasco o simplemente como la 'Güera Rodríguez` fue una criolla que figuró en la sociedad colonial mexicana por su belleza y riqueza, además de brindar su apoyo a la Independencia de México. Es considerada como un personaje emblemático de la Independencia, al mantener una relación amorosa con Agustín de Iturbide e impulsarlo a que llevara a cabo, y completara, la ¨libertad mexicana¨. Además, mantuvo una relación con el libertador Simón Bolívar y con el explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt.