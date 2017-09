Esteban Arce se enfrenta con universitarios por criticar ideología de género

Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuestionaron al conductor de televisión Esteban Arce por no haber hecho ningún comentario sobre la libertad de expresión durante una conferencia que impartió en su Centro de Convenciones, precisamente llamada: “Valores, Familia y Libertad de Expresión”.

Al terminar dicha conferencia, un joven llamado Edgar Santillana lo criticó por haber “hablado de todo menos de libertad de expresión”, pues se dedicó a narrar anécdotas que lo llevaron a creer en Dios y a criticar la ideología de género asegurando que va contra la "naturaleza humana".

Antes de terminar su participación, el joven es interrumpido por Arce, quien le dice: “fíjate, ya hay libertad de expresión, pa’que veas que sí hubo, güey”.

Sin embargo, el universitario le pide que no lo interrumpa, a lo que el conductor le recrimina: “ah, ¿aún hay más? Exprésate, eres libre”, dice en tono retador, para luego agregar que si no había entendido “nada de lo que dije, seguramente no vas a entender nada de lo que es la libertad de expresión”.

Posteriormente, otra joven hace una pregunta sobre la libertad de expresión y la libertad de creencias religiosas, a lo que Arce, de nueva cuenta, interrumpe.

Sin embargo, la chica lo recrimina porque durante toda su participación, el conductor se limitó a hablar de anécdotas personales por las que se volvió creyente de su dios, mientras criticaba la llamada “ideología de género”, de la que dijo “viene a nivel mundial y quiere hacernos entender cosas que tal vez no van con la naturaleza humana”.

Pese a esto, la joven le señaló que parte del respeto hacia los demás es respetar la pluralidad, ya que todas las personas “merecen respeto y merecen amor”.

Vale la pena recordar que esta conferencia formó parte de las actividades del segundo Congreso Universitario Coparmex.