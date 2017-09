Jolette se arrepiente y ahora agradece apoyo de Televisa

¿Quién la entiende?, primero Jolette acusó a "Bailando por un sueño" de fraude y de "haberla utilizado para hacerle publicidad al reality", días después la joven agradece el apoyo a Televisa y a la producción de los hermanos Galindo.

La ex participante de "La Academia", fue la primera expulsada de "Bailando por un sueño", De acuerdo con información revelada en el programa radiofónico de René Franco, "La Taquilla" durante un encuentro con medios de comunicación, la cantante lució molesta.

"Nunca entendí ni asimilé lo que está sucediendo, ni las trampas ni que me hubieran utilizado para generar esto, por mi nombre salieron en los periódicos"

Además, relató que siente que su expulsión fue provocada y reveló los detalles que la hicieron pensar eso.

"Me cambiaron los zapatos a última hora, a última hora se añadieron plumas al vestido que me hicieron tropezar, sé que son bailarinas; pero no se vale. Lo que quieran con mi nombre era salir en todos los periódicos, cosa que sucedió, creo que tenemos mejor calidad que algunas parejas; pero estamos tranquilos y agradecidos"