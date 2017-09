Anel reitera que José José es el amor de su vida y le manifiesta apoyo

Anel Noreña, exesposa de José José, dijo que él es el amor de su vida y de esa historia de amor siempre va a guardar el recuerdo de los hijos que procrearon: José Joel y Marysol, ambos de apellidos Sosa Noreña.

Al comentar sobre el estado de salud del cantante, Anel aprovechó para reiterarle que cuenta con su apoyo siempre. En declaraciones a los medios de comunicación durante el festejo de la Noche Mexicana en la Casa del Actor, la exmodelo indicó que hace muchos años que no tiene relación con José José, con quien en 1975 procreó a José Joel, y en 1987 deciden separarse. Comentó que hace muchos años que no he tenido ninguna conversación con José José, sin embargo, dijo, el mejor recuerdo que guardo de él son mis nuestros dos hijos. La actriz describió como “de amor” la relación sentimental que sostuvo con José José, y afirmó que no está arrepentida de nada de lo vivido con José José, porque la relación tuvo de todo, aseguró.

Recalcó que el cantante es el amor de su vida, aunque "las cosas se dieron (la separación) y lo bonito fue muy bonito". "El Príncipe de la Canción" dio a conocer públicamente en marzo pasado, a través de un video que se transmitió en You Tube, que padece una enfermedad, por lo que Anel externó que sintió tristeza. Aunque desde entonces, dijo, diariamente lleva a cabo un manto de oración y le pide "a Dios nuestro señor para que a través de su gracia le devuelva su salud.

Anel precisó que desde hace muchos años no hay comunicación con el cantante, sin embargo, compartió que siempre lo ha apoyado. En el video de You Tube, José José dio a conocer que tras acudir al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” le encontraron un problema en el páncreas.

“Es un tumorcito chiquito en la cabeza del órgano, que es lo que me ha motivado que yo esté tan delgado, tan flaco”, aseguró. José José aprovechó la ocasión para compartir que el resto de su organismo está bien, “estoy listo para enfrentar esta nueva aventura de la mano de Dios".

Anel manifestó que no se ha acercado a José José "porque no he tenido la oportunidad de acercarme a él, cuando pueda acercarme a él, claro, claro que sí (lo haré)". Compartió que, tanto ella, como sus hijos son cristianos y por lo tanto confían en la pronta recuperación de José José.

En cuanto a que si se hará la bioserie que narrará la vida de "El Príncipe de la Canción”, Anel dijo desconocer el hecho, y aunque descartó que ella vaya a pedir alguna cantidad monetaria por aparecer le desea "que quede bien y le deseo mucho éxito".

Respecto a lo que se dedica, Anel dijo que "Yo ya estoy en otro rollo, mi vida cambió hace aproximadamente 12 años, ahora soy conferencista cristiana, voy a las iglesias a compartir mi testimonio en Cristo".