Game of Thrones grabará varios finales para la serie

Ya es casi una tradición que en cada temporada de Game of Thrones aparezcan los spoilers, ya que no ha habido una sola temporada donde no se filtren detalles de la trama, situación que llegó a límite, luego de que se extrajera información de HBO, filtrando detalles del guión y algunos episodios de la temporada siete.

Para evitar que esto opaque su última temporada, Casey Bloys, Presidente de HBO dio a conocer un nuevo plan, y es que la cadena de televisión planea filmar dos versiones del final.

Con esto, se espera que aunque haya información filtrada cuando se estrene la temporada, se mantenga el misterio y la expectación sobre la última parte de la serie.

La temporada final de Game of Thores no ha comenzado grabaciones, se espera que inicien en 2017 y principios de 2018, probablemente se estrenaría durante 2019.

