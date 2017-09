Dónde, cuándo y a qué hora ver los premios Emmy 2017

La gala de entrega de los 69º premios Emmy, que destaca lo mejor de la televisión, se realizará la noche de este domingo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles que presentará el humorista Stephen Colbert.

Aquí te presentamos los detalles de la ceremonia, dónde verla y a qué hora.

Detalles

Por primera vez, el canal de paga TNT transmitirá en vivo y directo desde Calofornia los Emmy Awards, desde las 18:00 horas.

Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky comenzarán la transmisión desde la alfombra roja y estarán acompañados de los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento.

Nominados

En cuanto a las categorías personales, el Emmy a mejor actriz principal en una serie de drama se lo disputarán Claire Foy, Viola Davis, Elisabeth Moss, Keri Russell, Evan Rachel Wood y Robin Wright

Por otra parte, los hombres que se disputarán el Emmy a mejor actor son: Kevin Spacey, Bob Ondenkirk, Anthony Hopkins, Lieb Schreiber, Matthew Rhys, Sterling K. Brown, Milo Ventimiglia

La 69 edición de los premios Emmy será recordada por suponer la consolidación de las nuevas plataformas en streaming frente a las productoras tradicionales de televisión. Si en 2016, Netflix obtuvo 54 nominaciones, en esta edición parte con 92. Este incremento va acompañado también de Hulu, que cuenta con 18 nominaciones, y Amazon Prime Video, que cuenta con 16.

También destaca Stranger Things, con 18 nominaciones, que incluyen Mejor Serie de Drama y Mejor Actriz de Reparto.

A pesar de este crecimiento espectacular, HBO sigue siendo la productora con más nominaciones, con un total de 111, y con su western de ciencia ficción "Westworld", como la serie con mayor número de nominaciones, con un total de 22.

Tras la ausencia de Juego de Tronos en esta edición de los premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos, debido a que la séptima temporada se estrenó en julio y por lo tanto competirá en la edición de los Emmy 2018.

La serie de comedia más nominada es Veep, también de HBO, con 17 nominaciones. Su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, podría obtener su séptimo trofeo como Mejor Actriz Principal en una serie de comedia. Otras series de esta rama con múltiples menciones son Atlanta, escrita, dirigida y protagonizada por Danny Glover; Master of None, de Aziz Ansari, y Unbreakable Kimmy Schmidt, ambas de Netflix, también compiten en la categoría Mejor Serie de Comedia.

Lista de nominaciones principales.

Mejor Serie de Drama

House of Cards (Netflix)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)

Stranger Things (Netflix)

Mejor Serie de Comedia

Veep (HBO)

Atlanta (FX)

Black-ish (ABC)

Master of None (Netflix)

Modern Family (ABC)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Robin Wright (House of Cards)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Viola Davis (How to Get Away with Murder)

Keri Russell (The Americans)

Mejor Actor en una Serie de Drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Matthew Rhys (The Americans)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Allison Janney (Mom)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Jeffrey Tambor (Transparent)

Aziz Ansari (Master of None)

Donald Glover (Atlanta)

Anthony Anderson (Black-ish)

William H. Macy (Shameless)

Zach Galifianakis (Baskets)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Uzo Aduba (Orange Is the New Black)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Chrissy Metz (This Is Us)

Thandie Newton (Westworld)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama

John Lithgow (The Crown)

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Mandy Patinkin (Homeland)

Michael Kelly (House of Cards)

David Harbour (Stranger Things)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Jeffrey Wright (Westworld)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Vanessa Beyer (Saturday Night Live)

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)

Judith Light (Transparent)

Katheryn Hahn (Transparent)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Louie Anderson (Baskets)

Ty Burrell (Modern Family)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

Matt Walsh (Veep)

Mejor Actor invitado en Serie de Drama

Ben Mendelsohn (Bloodline)

BD Wong, (Mr. Robot)

Hank Azaria, (Ray Donovan)

Brian Tyree Henry, (This is Us)

Gerald McRaney, (This is Us)

Denis O’Hare, (This is Us)

Mejor Actriz invitada en Serie de Drama

Cicely Tyson, (How to Get Away With Murder)

Laverne Cox, (Orange is the New Black)

Shannon Purser, (Stranger Things)

Alison Wright, (The Americans)

Alexis Bledel, (The Handmaid’s Tale)

Ann Dowd, (The Leftovers)

Mejor Actor invitado en Serie de Comedia

Riz Ahmed, (Girls)

Matthew Rhys, (Girls)

Dave Chappelle, (Saturday Night Live)

Lin-Manuel Miranda, (Saturday Night Live)

Tom Hanks, (Saturday Night Live)

Hugh Laurie, (Veep)

Mejor Actriz invitada en Serie de Comedia

Wanda Sykes, (Black-ish)

Carrie Fisher, (Catastrophe)

Becky Ann Baker, (Girls)

Angela Bassett, (Master of None)

Kristen Wiig, (Saturday Night Live)

Melissa McCarthy, (Saturday Night Live)

Mejor Miniserie

Big Little Lies (HBO)

Feud (FX)

The Night Of (HBO)

Fargo (FX)

Genius (National Geographic)

Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión

Carrie Coon (Fargo)

Felicity Huffman (American Crime)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Jessica Lange (Feud: Bette and Joan)

Susan Sarandon (Feud: Bette and Joan)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión

Riz Ahmed (The Night Of)

Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Lying Detective)

Robert DeNiro (The Wizard of Lies)

Ewan McGregor (Fargo)

Geoffrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie o Película para Televisión

Regina King (American Crime)

Shailene Woodley (Big Little Lies)

Laura Dern (Big Little Lies)

Judy Davis (Feud)

Jackie Hoffman (Feud)

Michelle Pfeiffer (The Wizard of Lies)

Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película para Televisión

Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

David Thewlis (Fargo)

Alfred Molina (Feud)

Stanley Tucci (Feud)

Bill Camp (The Night Of)

Michael K. Williams (The Night Of)

Mejor Programa de Variedades

Last Week Tonight (HBO)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

The Late Late Show with James Corden (CBS)

Real Time with Bill Maher (HBO)