'It (Eso)' supera a '¡Madre!' en su semana de estreno

La adaptación para el cine de la obra de Stephen King "It" continúa asustando en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, alcanzando una recaudación de 60 millones de dólares en su segunda semana de exhibición y afianzándose en el primer lugar de la taquilla.

La audaz película de suspenso psicológico "mother!", de Darren Aronofsky, se estrenó recaudando unos insignificantes 7,5 millones de dólares.

"It", de los estudios New Line y Warner Bros., se mantuvo fácilmente en la cima de los cines norteamericanos. Su recaudación bajó un 51% frente a su estreno inesperadamente sensacional de 123 millones de dólares el fin de semana pasado. La mayoría había esperado que "It" debutara recibiendo apenas la mitad de eso.

La cinta de Paramount Pictures “mother!” también tiene elementos de horror, así que fue arriesgado programarla justo una semana después del estreno de "It". La película de Aronofsky es una propuesta más artística, producida con unos 30 millones de dólares. Para la estrella Jennifer Lawrence, fue el peor estreno de su carrera de una cinta en la que ella es protagonista.

El thriller antiterrorista "American Assassin" superó a "mother!" y se colocó en segundo lugar con 14,8 millones de dólares.