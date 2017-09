Bailando por un sueño, famoso renuncia por la delicada salud de su esposa

"Bailando por un sueño" no deja de generar polémica, apenas es el segundo programa y uno de los participantes decidió dejar la competencia, se trata del actor Danilo Carrera, quien abandonó el reality por problemas de salud de su pareja.

El que fuera villano de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo tuvo que suspender su participación en Bailando por un sueño y llorando explicó el porqué,

“Hoy fue un día bastante difícil para mí, de los más difíciles que he tenido en mi vida porque tuve que venir a despedirme de Pamela [su compañera de baile del programa]. Me tengo que ir, no voy a poder seguir en el show. Lo siento mucho”, expresó dolido Danilo. “Yo quisiera poder tener el tiempo ahorita de estar en dos lugares pero es imposible”