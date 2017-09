Esto es lo que veremos en el show de Ricky Martin en el Zócalo

El cantante puertorriqueño Ricky Martin promete a México que contribuirá en sanar los estragos del reciente terremoto a través del espectáculo gratuito que dará el próximo 20 de septiembre en el Zócalo de la capital, como parte de su "One World Tour".

“Amo a México. He tenido la oportunidad de cantar en el Zócalo, pero no con todo mi espectáculo. Así lleguen tres o 70 mil personas, el ‘show’ será maravilloso, tal como se lo merece México, eso es lo que quiero”, destacó el astro internacional en entrevista con Notimex.

Presentarse en el escenario más grande y emblemático del país le tiene feliz, sobre todo porque hace tiempo que deseaba ofrecer un concierto masivo sin costo para la gente.

“Muchos colegas han tenido la oportunidad de estar en el Zócalo y ahora me han invitado a mí (el Gobierno de la Ciudad de México), lo cual es muy raro porque tiempo atrás dije que deseaba hacer algo gratuito para el pueblo, para México y de momento me llega la invitación”.

Es una prueba, señaló, “de que uno decreta las situaciones o las imágenes y los momentos se van dando, estoy encantado. Voy a hacer un ‘show’ de hora y media en la que habrá mucha fiesta. Vamos a recordar viejos tiempos. Quiero que el público se vaya sin voz de tanto cantar”.

Destacó que la producción será para un público exigente, por lo que estará acompañado de grandes músicos y el grupo de bailarines que siempre viaja con él, sobre todo durante el "One World Tour" con el que prácticamente ha dado la vuelta al mundo.

Ricky Martin lamentó que México atraviese por momentos difíciles tras el reciente terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter que el 7 de septiembre ocurrió en la capital del país y repercutió de manera grave en algunas regiones de Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Por ello, con su concierto en el Zócalo, el artista que en los próximos días se presentará en el Park Theater del Monte Carlo en Las Vegas, resaltó que desea brindar un espacio de bienestar y alegría.

“Ahora vamos a México para darle un poco de luz a esa sombra que, de momento, ese terremoto nos ha dado. Quiero que la gente se divierta y que durante esa hora y media se olvide de todos los problemas. Será sanación lo único que voy a soltar por el micrófono. Hay que estar positivos y olvidarnos de lo negativo”.

Aunque pareciera que el estado natural de Ricky Martin es el buen humor, el boricua aseguró que no siempre se le puede ver así; no obstante, procura darle una buena cara a las situaciones de crisis.

“Si siempre estuviera alegre tendría un problema grande, pero no, también tengo momentos de tristeza, de incertidumbre e inseguridades porque soy humano, pero trato de que cada vez sean menos los días de oscuridad. Trato de meditar, de enfocarme en lo que tengo y no en lo que no tengo, creo que eso ayuda muchísimo”, concluyó.