Camboya selecciona filme de Jolie como su apuesta al Oscar

"First They Killed My Father" de Angelina Jolie representará a Camboya en el Oscar, donde buscará la nominación a mejor a película en lengua extranjera.

El comité de selección camboyano anunció su selección el lunes, cuando calificó el drama de Jolie sobre el genocidio camboyano como un drama "catártico" y lo elogió por evocar recuerdos "a veces mejor olvidados".

Jolie dirigió la adaptación del libro de memorias de Loung Ung sobre su niñez durante el sangriento gobierno de los Jemeres Rojos. La filmó en Camboya con un elenco local.

Jolie, cuyo hijo mayor, Maddox, nació en Camboya, es ciudadana camboyana desde el 2005. En una entrevista con The Associated Press, la actriz y directora dijo que hizo la película para "ayudar a un país a hablar".

Otro filme de Jolie, el drama sobre la Guerra de Bosnia "In the Land of Blood and Honey" (2011), estuvo nominado al Globo de Oro a la mejor cinta extranjera.