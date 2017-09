Juan Cirerol: 'Debería darme tristeza el sismo del DF, pero no'

El pasado mes de agosto, el cantante Juan Cirerol, decidió cancelar todas sus actividades como los shows en vivo, hasta nuevo aviso.

La decisión fue tomada, luego de mantener una pelea en las redes sociales, en la que demostró no tener paciencia antes los comentarios.

El músico norteño ha tenido una serie de malos momentos a lo largo de su carrera, su franqueza y carácter fuerte, lo han metido en algunos problemas; incluso en Twitter, ha bloqueado a algunos seguidores.

Hace casi un año, durante su presentación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara fue abucheado durante su participación en el proyecto Noche profunda creado por José Manuel Aguilera.

Cirerol fue único músico que dividió las opiniones, pues durante su segundo tema se escucharon silbidos y abucheos de parte del público.

El originario de Mexicali, Baja California, estalló en furia contra los capitalinos, y les declaró la guerra a las zonas del centro y sur del país, con ataques verbales que sorprendieron hasta a sus mismos seguidores.

Luego del temblor

Este 19 de septiembre cuando las redes sociales se llenaron de mensajes informativos y de apoyo tras la fuerza del sismo en la Ciudad de México, el músico escribió un tuit que provocó que seguidores y gente del medio musical lo reprobaran, ante su poca sensibilidad por la tragedia.

"Debería darme tristeza el sismo del DF, pero no", para luego agregar un emoji sonriente.

Comentarios que se generaron

"No mam… Cirerol. Es gente, es raza, son hermanos; todos MEXICANOS como tú. Que mal que digas eso wey, que triste". Beto Estrada

"Cirerol me caía muy chilo hasta que leí este tuit. Qué vergüenza, de verdad. Ojalá se caiga su carrera musical: a nadie le dará tristeza". Mar

"Debería darme tristeza que no me guste la música de Juan Cirerol, pero no, que chin… a su ma…". Michelle

"¿Por qué se ofenden por lo que dice ese tal Juan Cirerol? Digo ni en su casa lo conocen…". Arge Flores.

"Si yo fuera juan cirerol estaría pidiendo asilo político en otro planeta". El Gordo Mike