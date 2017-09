Comic Book Men regresa cargado de humor a la TV

Llega a la pantalla de AMC la sexta temporada de Comic Book Men, la serie cómica que tiene formato de docureality y toma lugar en la tienda de cómics en New Jersey, “Jay and Silent Bob’s Secret Stash” de Kevin Smith, conductor del programa.

Ya sea para compra o venta de comics de colección o para adentrarse en una aventura salvaje lejos de la tienda, el elenco comparte su pasión por este medio.

Detrás del mostrador y completando el equipo están Walt, Bryan, Michael y Ming, que descubren las nuevas culturas pop con sus costumbres y artefactos, más las historias que hay detrás de ellas.

Además, les dan la bienvenida a fanáticos de la tienda de comics ubicada en Red Bank y personalidades del mundo geek como Cassandra Peterson (Elvira, Mistress of the Dark), Linsday Wagner (The Bionic Woman) y el maestro del maquillaje Robert Kurtzman.

A través de emocionantes aventuras e historias, los protagonistas recuerdan las últimas travesuras de Stash en un podcast divertidísimo que se integra perfectamente en cada episodio.

¿Cuándo?

La sexta temporada se estrenará el domingo 24 de septiembre a las 12:00 horas por AMC.