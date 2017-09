Espectáculos para el fin de semana

Poco a poco se han ido reanudando las actividades en la Ciudad de México, luego del temblor de 7.1 grados Richter que sacudió a varias entidades de la República Mexicana el pasado martes 19 de septiembre.

Mientras que varios centros de espectáculos y teatros funcionan como centros de acopio, otros comenzarán a funcionar de manera habitual a partir de este fin de semana. Así mismo, diversos canales de televisión de paga seguirán presentando sus estrenos y programas especiales.

El viernes 22 de septiembre a las 20 horas, Europa Europa emitirá el nuevo capítulo de la serie El comisario Montalbano, llamado Un asunto delicado, y que lleva a la pantalla las novelas policiales del personaje creado por Andrea Camillieri. El comisario Montalbano, fenómeno de audiencia en Italia desde 1999, estrena dos aventuras del famoso comisario por año.

Mejor teatro, sus actores y sus equipos de producción reanudarán esta sábado 24 de septiembre sus funciones habituales de los siguientes montajes: Mentiras el musical, Bajo terapia y La estética del crimen.

Los inmuebles en los que se presentan las tres obras, han sido revisados y están en óptimas condiciones, por lo que pueden reanudar sus actividades con todas las garantías de seguridad para el público.

Mentiras, en el teatro México, ofrecerá funciones el sábado 23 a las 17 y 20:30 horas; y el domingo 24 a las 13:30 y 18 horas.

Bajo terapia, en el teatro Zentrika en Santa Fe, tendrá funciones el sábado a las 18 y 20 horas.

Y La estética del crimen, en el teatro Fernando Soler, dará funciones a las 17 y 20:30 horas el sábado 23; y a las 13:30 y 18 horas el domingo 25.

Este fin de semana, los exhibidores Cinépolis y Cinemex continuarán dando servicio en todos sus complejos. Este fin de semana se estrenan los filmes

Aprendiz, Me gusta pero me asusta, ¡Madre!, Attraction, la tierra es nuestra, Borg vs McEnroe, El sueño de Alicia, Asesino: misión venganza y continúan en cartelera It, Isla Calaca, Barry Seal: Sólo en América, Mi nueva yo, Deep, el pulpo, entre otros.

Cinépolis activó un plan de apoyo para beneficiar a personas afectadas por los sismos en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Tlaxcala.

"Hemos dispuesto de un fondo de apoyo y a partir de este jueves 21 de septiembre todas nuestras taquillas y dulcerías a nivel nacional se habilitan para recaudar fondos. Cinépolis sumará un peso por cada peso recaudado", informó la cadena en un comunicado.

Este domingo, Fox Life revivirá en un imperdible maratón la serie dramática de la temporada, This is Us. Desde las 11:30 horas llegarán los primeros 8 episodios.

Ganadora de dos Premios Emmy 2017 a “Mejor Actor de Serie Dramática” para Sterling K. Brown y a “Mejor Actor Invitado de Serie Dramática” para Gerald Mcraney, la producción explora la complejidad de las relaciones humanas a través de la mirada de personajes entrañables y reales.

El mismo día, AMC estrenará la sexta temporada de la serie cómica que tiene formato de docureality y toma lugar en la tienda de cómics en New Jersey, “Jay and Silent Bob’s Secret Stash” , Comic Book Men, a las 12 horas.