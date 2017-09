María José canjeará boletos para concierto por donativos en especie

Con el concierto que ofrecerá el 23 de septiembre en Caliente Plaza de Toros, la cantante María José apoyará a damnificados del sismo, por lo que a las personas que compren un boleto y realicen una donación en especie se les otorgará otra localidad.

En entrevista con Notimex, la promotora del evento, Gabriela Vera, comentó que la intérprete mexicana dará un concierto con causa canjeando boletos por donativo en especie como comida enlatada no perecedera, pañales, artículos de higiene personal y ropa.

“La mudanza de María José se llevará los donativos recabados para entregárselos a las personas que más lo necesitan, en la Caliente Plaza de Toros el día del concierto también colocaremos un centro de acopio para que todos los asistentes puedan apoyar”, expresó.

La directora de Tu imagen, Publicidad y Espectáculos, manifestó que después de once meses, María José ofrecerá en Tijuana un show dinámico, ya que juega en sus letras y canciones durante todo el concierto.

Comentó que "Lajosa" ofrecerá sus éxitos de covers y su reciento material en un show montado con una proyección completa, ya que la ex integrante de Kabah siempre le da un plus a su público en cada presentación.

Indicó que María José ofrecerá un concierto de dos horas y media, tendrá sorpresas y subirá algunos asistentes a participar con ella en el escenario donde también pueden acudir menores de edad.

“A pesar del sismo en México no se suspenderá la presentación de María José en Tijuana, los ingenieros técnicos llegarán este jueves y ella el viernes en la noche, afortunadamente no sufrieron daños las instalaciones, su show no tendrá ningún cambio”, mencionó.

Vera expresó que María José se encontraba en la Ciudad de México con su hija en el jardín cuando sucedió el sismo pero que sólo tuvo el terrible susto. El grupo Medio Día abrirá su concierto en la Caliente Plaza de Toros.