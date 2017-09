México sabe unirse y trabajar por la misma causa: Diego Luna

El actor y director de cine Diego Luna destacó que en un país como México "donde nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo, vale reconocer que las catástrofes nos unen y que hoy estamos todos trabajando y empujando por la misma causa".

En entrevista telefónica con Notimex, Luna compartió que ha atestiguado gestos positivos y esperanzadores de los mexicanos, entre ellos que "juntos podemos reconstruirnos, ayudarnos y acompañarnos en este dolor".

Hace apenas unos días, el cineasta mexicano promocionaba en la capital la obra de teatro "Privacidad", enfocada en lo urgente que es saber utilizar dispositivos como los teléfonos celulares y el Internet, y a propósito del tema dijo: Ahora tenemos acceso a información más rápido y nos enteramos de todas las historias devastadoras, pero creo que las hemos utilizado para bien.

"Son una gran herramienta, después de este desastre han sido la gran diferencia en términos de cómo viaja la información, la ayuda. Lo pensaba ayer después del sismo, en el 85 nos llevó a mi padre (Alejandro Luna) y a mí 10 horas enterarnos de que nuestros familiares estaban a salvo y ahora fueron solo 20 minutos bastaron para estar conectados y tranquilos", compartió con emoción.

Y es que aseguró que tanto el internet como los teléfonos celulares son herramientas que si se utilizan de manera correcta se pueden lograr grandes cosas, como el hecho de que llevarán víveres al centro de acopio que abrió con el apoyo de otros miembros de la comunidad cinematográfica en el Foro Tanganica, en calle Lago Tanganica 67, en Polanco.

"Hoy por ejemplo a través de las redes sociales se enteraron de este centro de acopio y luego de retuitearlo o darle un like salieron de sus casa e hicieron algo, y puedo ver que el nivel de organización es espectacular, la gente trabaja en conjunto y eso es de admirarse", expuso el actor mexicano.

Como figura pública, Luna pugnó por no cesar en la ayuda pues "esto no se va a solucionar en uno, en dos o en tres días, hay que seguir apoyando y pensar en todos aquellos que no tienen un techo".

De ahí que no tengan un periodo establecido para continuar recaudando víveres, medicinas, artículos de higiene personal o instrumentos para el rescate de las víctimas del sismo.

El centro de acopio en Polanco continuará actividades esta noche y madrugada a fin de abastecerse de lo necesario para el apoyo a los damnificados no sólo de la Ciudad de México sino también de otras entidades de la República.

Hoy, por ejemplo, compartió Diego Luna, lograron recaudar vacunas antitetánicas que solicitaban elementos de protección civil, así como el transporte para algunas comunidades de Oaxaca.

"Entre varios amigos nos reunimos para lograr esto. Nos están prestando un foro de cine, espacio amplio para almacenar la ayuda y poder irla distribuyendo donde realmente se necesita y nos van pidiendo", agregó.

Tras destacar la labor que está realizando el gremio cinematográfico, con el préstamo de iluminación y realizando diversas actividades, Luna manifestó que no teme que se registre otro siniestro, sin embargo, "tenemos que estar listos porque esto sí puede pasar".

Añadió que el vivió el terremoto de 1985 "y estar pasando por esto hoy es un recordatorio de que tenemos que estar listos y de que vivimos en un lugar donde esto va a seguir sucediendo, donde hay gente que vive en condicione precarias y muy peligrosas, y cuando vienen los temblores nos necesitan y tenemos que reaccionar… y mientras haya una esperanza hay que hacer todo lo posible por ayudarlos".

Sobre el mensaje que como figura pública envía a la sociedad, indicó que "no hay que perder de vista que existen víctimas sin sus casa, sin techo, y que esa gente necesita lo más básico, dónde dormir, comer, darse un baño, y que los niños necesitan entretenerse, así que hay que estar muy al pendiente de los albergues para apoyarlos en todo lo posible".

Esta labor no la hace de manera individual sino apoyado por otros cineastas y también por su familia. "Lo que les digo es qué hay que estar preparados y conscientes de que de estos desastres no estamos exentos.

Mis hijos están viviendo y aprendiendo muchísimo, contagiándose de lo bueno que está haciendo el mundo y principalmente en nuestro país", concluyó.