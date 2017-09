Músicos organizan conciertos a beneficio en Guadalajara

Músicos se han unido para realizar varios eventos en Guadalajara, con el único objetivo de ayudar a las víctimas de la tragedia del temblor.

Ante las necesidades y la magnitud de los daños en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos y la Ciudad de México provocados por el sismo del pasado 19 de septiembre, la comunidad de músicos en Guadalajara unen esfuerzos para realizar conciertos en diversos foros de la ciudad.

“Desde Guadalajara vamos a reunir fuerza y recursos para nuestros hermanos afectados por el sismo. El 100% de los recursos serán donados”, señaló la banda tapatía de Disidente.

Con poco tiempo para organizarlos, promotores y músicos, estarán este fin de semana en varios inmuebles y plazas públicas para reunir apoyo, ya sean alimentos, medicamentos o artículos de higiene personal para que sean distribuidos en las zonas más afectadas.

“Nos unimos en solidaridad a nuestros hermanos de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y más estados afectados por los terremotos que ha sufrido nuestro país”, agregó Genitallica.

Conciertos en GDL

Fuerza CDMX

Set acústico con Caloncho, Porter, Technicolor Fabrics, Disidente y Rosas.

Miércoles 27 de septiembre en el C3 Stage.

El boleto y lo que se consuma será donado a las víctimas del temblor. Cooperación: 150 pesos.

Genitallica

La agrupación regiomontana se solidariza con los afectados por los terremotos, por lo que han decidido donar las ganancias de sus conciertos programados en Guadalajara y Monterrey.

La cita es el 23 de septiembre en Foro Independencia (GDL), y el 30 en Café Iguana de Monterrey.

Las ganancias de los conciertos serán entregadas en su totalidad a la Cruz Roja Mexicana de la Ciudad de México; quien desee apoyar esta causa puede adquirir sus boletos en el portal de boletia.com

Guadalajara canta por México

Con Barrio Zumba, The Appetites, Metode, Under Dogs, Velenautas, Coco Zaragoza, Razo's Music, The Grial, Círculo Cuadrado, Old Stones, Dirty Black Beans y Ave Jalili, entre otros.

Será el 23 de septiembre desde las 16:00 horas en Plaza Expiatorio.

Se recibirán paquetes para bebés, ayuda general (guantes, gasas, tela adhesiva, jeringas, cubrebocas, pilas y linternas), paquete de limpieza (jabón de polvo, cepillo, franela, cubetas) y de higiene personal (papel, toallas femeninas, pasta dental, toallas femeninas, jabón).

México Unido

Con Machingón, Afro Brothers y Dolphant el 23 de septiembre a las 20:00 horas en el C3 Stage.

El acopio será la entrada al concierto, toda la ganancia de la barra se donará a la Cruz Roja Mexicana.

Se recibirán paquetes para bebés, ayuda general (guantes, gasas, tela adhesiva, jeringas, cubrebocas, pilas y linternas), paquete de limpieza (jabón de polvo, cepillo, franela, cubetas) y de higiene personal (papel, toallas femeninas, pasta dental, toallas femeninas, jabón).

Pancho Barraza y Javier Rosas

El próximo domingo 24 de septiembre se recibirán alimentos no perecederos en Televisa Guadalajara de las 12:00 a 18:00 horas.

Estarán presentes La Inolvidable Banda Agua de la Llave, Pancho Barraza, Javier Rosas, Paola Preciado, La Imponente, entre otros.

Tokin Unidos por México

Mr. CD une al gremio musical para apoyar a los damnificados de diversos estados de la República Mexicana.

La tocada será en Mr. CD, sucursal Madero (226) en punto de las 14:00 horas.

Se contará con bandas como Lincoln Rock Band, Detroit Covers Band, Los Rigos: Son Amor, Moctezuma Kick, y Slake.

Solicitan alimentos no perecederos, alimentos para mascotas, medicamentos, productos de higiene personal y herramientas.

Fuerza

Bandas unidas de Guadalajara ofrecerán un concierto este 24 de septiembre, desde las 18:00 horas en C3 Stage.

Con Thell Barrio, Parazit, Remmy, Vaquero Negro, Los Delicados, Bad Boys Blues y Beneath The Horror.

Boleto de entrada: alimentos no perecederos, ropa y utensilios de ayuda.

Óscar Burgos

Óscar Burgos, mejor conocido como Perro Guarumo se une a la ayuda, y este 23 de septiembre a las 19:00 horas presentará su espectáculo en el Teatro Galerías.

Confrmó que todo lo reunido en taquilla será destinado a la Cruz Roja Mexicana.

"Todo para ayudar a nuestro hermanos #fuerza México", comentó.