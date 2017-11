Andrea Legarreta y Galilea Montijo muestran 'catálogo sexual' de Televisa

Esta semana las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo se mostraron muy dolidas durante una transmisión del programa Hoy, luego de las polémicas declaraciones que hizo Kate del Castillo en su documental Cuando conocí al Chapo, en las que aseguró que durante su época en Televisa, algunas actrices eran “ofrecidas” a los publicistas para obtener financiamiento.

“A mí por lo menos me dolió porque es una mujer a la que yo he querido mucho a lo largo de muchos años y pues todos la conocemos bien. De pronto cuando la forma de decir las cosas confunde y hace que la gente crea que es verdad esta situación es muy ofensiva para todos los que llevamos años trabajando en esta empresa desde antes que naciéramos nosotros”, dijo visiblemente afectada Andrea Legarreta.

Legarreta dejó claro que durante los años que lleva en la empresa jamás alguien le ha ofrecido tener relaciones íntimas con un cliente.

“Jamás nadie me ha dicho ‘Andrea si quieres este trabajo tienes que darme esto, tienes que acostarte conmigo, ¿cuánto me cobras por irte con uno de los clientes de la empresa?’. En verdad jamás y no conozco a una persona que le hayan dicho eso. Si alguien de pronto de manera personal decide hacer sus travesuras o sus cosas es cosa de cada quien”, afirmó.

Por su parte, Galilea Montijo, quien también se vio molesta, aclaró el verdadero motivo de la existencia de las comidas de los publicistas que organiza cada año Televisa.

“En otros países se paga un impuesto para tener televisión, en México la manera de que nosotros no paguemos impuestos para tener esta señal completamente gratis es a través de nuestros comerciantes, la gente que paga espacios. A estos patrocinadores cada año hasta este año se les invita a una comida a manera de agradecimiento, comida en la que están actores, actrices, señores, señoras, productores y es una convivencia padrísima en donde incluso hay un show, bandas musicales, se presenta una cantante, se hacen rifas, se entregan premios y es una manera nosotros de agradecerles a todos los patrocinadores”, explicó la presentadora mexicana.

Martha Figueroa y Andrea Legarreta presentaron un catálogo de talentos de Televisa, como una herramienta para que los productores sepan a quién contratar en sus proyectos. Incluye actores, actrices, primeros actores, niños, y egresados del CEA, dijo Galilea Montijo.

“[Están] actores, actrices, primeros actores, primeras actrices, niños, niñas que ya han trabajado y es una herramienta de trabajo que les facilita por supuesto el trabajo a los productores porque agarran y dicen ‘a ver fulanito, menganita que venga a hacer casting”, aseguró Montijo. “También existe un catálogo de los egresados del CEA, que son los chavos que ya se acaban de graduar del CEA”, agregó.