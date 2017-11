Desiree Ortiz dice que no es la Mujer Maravilla

Desiree Ortiz Salswach comenzó a llamar la atención de los medios internacionales cuando apareció en una fotografía con Luis Miguel durante su estancia en Miami.

Periodista, amante de los caballos, de la moda y de la buena gastronomía, es como se define la venezolana, de 31 años.

En sus redes sociales, suele mostrar su estilo de vida llena de lujos, viajes y conquistas. Últimamente, es la acompañante de Alejandro Fernández, quien ha vuelto a poner una pausa en su relación con Karla Laveaga, su pareja más estable de los últimos años.

La polémica a su alrededor creció cuando se dijo que era la mujer que arreglaría el problema legal que existe entre los cantantes, y que sigue sin tener un arreglo.

Mientras, Desiree Ortiz, sigue recibiendo una serie de críticas negativas y ella utiliza sus redes sociales para expresar algunas ideas.

“Estamos viviendo en un mundo banal-mortal-virtual; en el que se nos invita a amar lo material, el descontrol, lo vacío, y no se nos invita a abrir nuestro corazón. Ahora resulta que tener es mas importante que ser (bullshit) y me perdonan la expresión".

"La vida no es un emoji, la vida son valores, ideales, responsabilidades, meterle el pecho, tener sensibilidad, entender que todos somos iguales, a todos nos corre la sangre en las venas (eso quiero creer)”, escribió la rubia.



Con más de cien mil seguidores en su cuenta de Instagram, ha manifestado su molestia por las constantes comentarios hacia su persona, a lo que contesta que no es Gal Gadot (Mujer Maravilla).

“Comprendí que no soy Gal Gadot (Mujer Maravilla) y que no voy a salvar a nadie más que a mí misma con mis jeans rotos, con mis sonrisas, con mis miles de amigos, con mi personalidad a todo dar, sin parámetros, sin reglas, la única y fundamental condición ha sido ser yo misma y que te valga madre todo”.

Desiree Ortiz Salswach suele tener un perfil bajo cuando se encuentra en un lugar público, así como fue su presencia durante los tres palenques de Alejandro Fernández en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, donde evitó a la prensa, pero no las fotografías; además acompañó al Potrillo a los Grammy Latino en Las Vegas.

“Hay una gran frase que dice 'La gente feliz no habla mal de los demás', y es que en lugar de obsesionarse con criticar a otros, la gente feliz dedica su tiempo a evolucionar y a mejorar su entorno. En definitiva las palabras y actitudes de un meticón (persona que acostumbra a entrometerse de manera negativa en asuntos ajenos) son desgastantes; siempre tenemos dos opciones, alejarnos o intentar ayudarles".

"La envidia te hace desear no lo que tiene el otro si no lo que no tienes tú. Agradezco mucho a Dios y a mi ángel de la guarda, por no recordar cuando fue la última vez que sentí eso, porque si algo puedo decir es que siempre he sido una consentida de Dios”.

En sus palabras

“Los moralistas (por lo general doble standard) se escandalizaran, habrá otras que criticarán… porque no se atreven… o no pueden; los felices, cool y descomplicados estarán leyendo esto después de haber dado like?”.