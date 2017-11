Antes de ganar Miss Universo, la representante de Sudáfrica causó polémica por una foto

La representante de Sudáfrica en Miss Universo, Demi-Leigh Nel-Peter fue el centro de críticas en las redes sociales luego de que compartió una imagen en la cual aparece usando guantes mientras visita a niños con el virus VIH.

En julio, la joven de 22 años acudió a un orfanato para colaborar en la atención de pequeños con dicha enfermedad.

Durante la visita, utilizó guantes de latex.

El difícil momento que la rubia pasó hace unos momentos fue recordado por los usuarios en las redes cuando la nombraron una de las 10 finalistas.

Antes tantas críticas que provocó, la modelo utilizó su cuenta de Twitter para desmentir las acusaciones que la tildaban de “racista”.

Explicó que utilizó dichos accesorios dado a que es lo “correcto” al manipular alimentos.

To everyone asking about the gloves, I truly hope that you'll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM

— Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) July 5, 2017