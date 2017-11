Prohíben entrar a influencers mexicanos a Bangladesh

Los bloggers Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica y Ricardo Arturo González Mendez, Rix están atrapados en el aeropuerto de Bangladesh, después de tres días de viajar; al llegar a aquel país, las autoridades no los dejan entrar ni salir, además de que les informaron que serán deportados.

Los mexicanos llegaron al país asiático junto con los bloggers colombianos Juan Jamillo y Juana Martínez, los cuales no tuvieron ningún problema para entrar a la capital, Daca, según explicó Rix a Publimetro, "nos dijeron que en lugar de sacar la visa desde México, las tramitáramos llegando. Los colombianos sí pudieron sacarla llegando pero nosotros como mexicanos".

El influencer también dijo que checaron su equipaje y los hicieron esperar en una sala, aproximadamente siete horas, "después nos dijeron que no podemos entrar a Bangladesh y nos comentaron que en 14 horas nos avisan a donde seremos deportados, creemos que será a Turquía", reveló Rix.

A través de sus redes sociales, Luisito Comunica y Soy Rix, han informado a sus followers sobre su situación. Ya que les quitaron sus pasaportes, además de que la gente no habla inglés y tampoco han podido dormir, según describieron en sus instagram stories.

Mientras que en Twitter, Luisito comunica escribió,

"Para los que me están preguntando, les cuento más o menos cómo va la cosa: Nos quitaron nuestros pasaportes, no sabemos cuánto más estaremos aquí y No sabemos a qué país nos van a mandar. Somos como prisioneros políticos principiantes, hahahaha".

Para los que me están preguntando, les cuento más o menos cómo va la cosa… 1) Nos quitaron nuestros pasaportes.

2) No sabemos cuánto más estaremos aquí.

3) No sabemos a qué país nos van a mandar. Somos como prisioneros políticos principiantes. Hahahaha 😖 — Luis El Chido (@LuisitoComunica) November 26, 2017

¿Qué se necesita para entrar a Bangladesh?

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, los mexicanos sí necesitan visa para entrar a aquel país, ubicado al Sur de Asia. Mientras que los colombianos pueden entrar sin ella durante 30 días.

