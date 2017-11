Cristian Castro envía mensaje a Alejandro Fernández

Cristian Castro recién llegó de una cortas vacaciones por Europa, pues este año las “aguas estuvieron muy revueltas”. El cantante tomó energía para cerrar un año que cataloga como positivo.

Durante la entrevista con Publimetro, adelantó los planes de discos, pero sobre todo de un deseo que espera concretar con Alejandro Fernández.

“Yo quiero proponerle a Alejandro Fernández un disco entero juntos, a ver si me lo acepta. Creo que los dos tenemos cierta madurez y estamos en un buen momento para juntarnos como mexicanos y darle cariño a la gente con respeto y canciones nuevas".

"La verdad, estamos en el punto perfecto para hacerlo dignamente con algunas baladas con mariachi, un estilo propio de Alejandro, por eso quiero unirme a su estilo, así como lo hice en el pasado con Vicente Fernández”, reveló Cristian Castro.

El también actor evitó hablar de su vida privada, pero confesó que lo más importante es la familia.

“Pendientes por realizar -solamente- es tener bien a mi familia, es lo que más me interesa; además de terminar mis estudios de Filosofía y Letras, es lo más pendiente que tengo con la vida”.

Cristian Castro promociona su más reciente disco Dicen, pero ya visualiza los nuevos materiales para el próximo año.

“Esta visita reciente a Argentina me permitió grabar un disco en vivo en tributo a Sandro de América, que ya disfrutarán el año que viene. También quiero grabar algo en inglés, y ya lo estoy preparando. Estoy empezando a darme gustos más personales, no es tanto querer buscar la intercionalización, ni nada de eso, sino que como cantante quiero tener un disco en otro idioma y ya lo estoy concretando".

"Será con temas inéditos, y lo estoy trabajando para no parecerme a nadie, sino con mi estilo de baladas y muy romántico; no serán de cover, ya que son suficientes los temas de José José y Juan Gabriel, de este último ya viene un disco de tributo”.

El cantante manifestó que nunca dejará la balada, pero si le puede dar competencia a lo urbano.

“Quiero un disco de dance, no sé si urbano, pero si más en onda dance romántico. Es difícil dar a conocer en estos momentos un disco de baladas, porque nos está ganando mucho en la radio la onda urbana, eso me parece bueno y positivo, de tener competencia y una rivalidad de la balada romántica contra lo urbano. Me parece positivo unir fuerzas con ellos y viceversa, para tratar de defender nuestro sonido; me gusta defender mis interpretaciones”.

Cristian dará conciertos en algunas ciudad del país: "Es un espectáculo con mariachi, mis baladas y algo de Juan Gabriel que está interesante recordarlo un poquito, así como algo de José José, además de mis baladas".

Cumplirá 43 años

Cristian Castro cumplirá 43 años, el próximo 8 de diciembre, y compartió cómo lo festejará.

"Lo vamos festejar en Querétaro. Es un mes de mucha reflexión, sobre todo de serenidad en nosotros y empezamos a cristalziazr cosas que no pudimos hacer por las aguas tan revueltas, pero es un mes relajante".

"Creo que ha sido un año muy positivo, a pesar de que tuvimos dos terremotos muy fuertes y eso nos desalienta mucho a todos y nos pone en momentos de reflexión y tristeza, porque fue un año difícil para los mexicanos".

Regreso a la TV

El cantante y actor empezará a grabar la serie Run Coyote Run en diciembre.

"Ya comienzo la serie Run Coyote Run, que comenzará las grabaciones ahora en diciembre en el Desierto de Sonora, ahora si podré dar besos…".

En sus palabras

"Hay que estar viviendo la vida, porque si no te pones como los presidentes… canosos".

De gira

Monterrey. 1 de diciembre, Auditorio Citibanamex.

Guadalajara. 2 de diciembre, Auditorio Telmex.

Querétaro. 8 de diciembre, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Ciudad de México. 9 de diciembre, Auditorio Nacional.

Contenido relacionado: