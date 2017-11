Arcade Fire defiende su libertad musical

Arcade Fire está listo para iniciar su gira por México, la excusa es su nuevo álbum que forma parte de Infinite Content Tour.

Everything Now, quinto álbum de la agrupación canadiense, tendrá su presentación en el país, lo que permitirá esa continuidad de la banda con sus seguidores en Latinoamérica.

Desde 2010, Win Butler, Will Butler, Regine Chassagne, Jeremy Gara, Tim Kingsbury y Richard Reed Parry han visitado el país, y tienen un lazo más fuerte en cada visita.

En entrevista con Will Butler reveló que nunca han sido parte de un sistema, sino que han procurado crear su propio camino, y alzar la voz cuando se necesita.

¿Cómo han sentido el desarrollo de la banda?

— Nos sentimos muy bien, satisfechos con el rumbo de nuestras carreras. Hemos cedido en algunos momentos, como la cuestión de firmar con Columbia Records para la distribución y promoción del disco, pero con todas las libertades que necesitamos.

Nunca han seguido las reglas del juego en la industria de la música, ¿qué les puede molestar?

— Siempre he creído que hay unas raras etiquetas para el sistema del rock y sus “estrellas”. Ahora se fijan más en la fama que puedan tener determinados artistas, y no tanto en el trabajo arriba del escenario, y la verdad no concuerdo con eso.

Estamos enfocados a los conciertos, en llevarles directamente nuestro material a la gente, ver shows agotados, sin esa nube de fama arriba de nosotros. Nos molesta que nos digan cómo componer o hacer música.

¿Cuál es la misión en sus conciertos?

— Los conciertos son para estar cerca de la gente, siempre nos gusta descubrir si somos capaces de hacer un show distinto, interesante y divertido para el público que ya nos conoce o que nunca nos ha visto en vivo.

La misión es provocar el baile y la locura [risas].

¿Qué pueden aceptar o rechazar de la industria de la música?

— He escuchado a músicos legendarios hablar de cómo era antes la industria de la música, y la verdad veo una gran diferencia. Hoy en día, hay una necesidad absurda de la inmediatez y la sobrecarga de información.

La industria ha provocado esa tendencia por internet para tener acceso a todo tipo de contenidos. Creo que los seres humanos estamos dejando de pensar, y eso asusta. Lo que ocurre, es que ya no se explora un disco completo, el conocer detalles de las bandas, porque la atención se basa en la primera impresión, por lo que cada vez aumenta el reto de encontrar espacios neutros para proponer los proyectos.

Algunos expertos los etiquetan como pretencioso s, ¿qué les genera este tipo de comentarios?

— Si hacer música que no se parece a los que están de moda, podría decir que sí somos pretenciosos. No queremos ser una banda de amigos, somos músicos serios que crean sonidos para marcar una diferencia.

Creo que nos damos permiso para perdernos en la música, y eso es lo que le gusta a nuestros fans. Nos gusta crear, experimentar, ser señalados como un género indie o rock; al final, la música son emociones.

De gira por México

Ciudad de México. 29 y 30 de noviembre, Auditorio Nacional.

Guadalajara. 2 de diciembre, Arena VFG.