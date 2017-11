Natalia Lafourcade confiesa que Twist y La Forquetina le provocaron una crisis musical

Natalia Lafourcade es una de las cantantes mexicanas más talentosas que hay en la escena musical, y ha logrado una serie de éxitos a lo largo de su carrera, pero durante mucho tiempo evitó hablar de sus comienzos en la música.

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, no pudo evitar responder a la pregunta que le hizo una pequeña, de que si volvería a Twist, el grupo con el que comenzó su carrera a los 14 años.

“Primero aprendí que eso de Twist no me gustaba nada, que quería escuchar música bien y en forma, pues quería acercarme a la música de otra manera, porque en ese grupo bailaba, cosa que me gusta mucho, pero hacía mucho playback... eso no me gustaba".

"Por eso aprendí a tocar la guitarra y el piano para hacer mis propias canciones, porque en ese grupo tocaba temas de otros autores”, señaló la cantante.

La cantautora confesó que también prefiere olvidar a Natalia y La Forquetina, el grupo que le dio la fama.

“Cuando salió La Forquetina, y tuvo tanto éxito, yo ya casi no quería dedicarme a la música, por eso me fui a Canadá y tuve que empezar de nuevo. A mi primer disco le fue muy bien, se hizo muy famoso y siento que después vino la caída dura para mí".

"He aprendido a ser paciente con mis sueños, y que hay que trabajar mucho. He tenido que ser paciente y he entendido que tengo que disfrutar los procesos, y no tanto los resultados finales”.

