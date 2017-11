Lupita D’Alessio lanza su primer álbum en vivo

Lupita D’Alessio calificó de “histórico” el lanzamiento de su primer álbum en vivo en 45 años de carrera.

“Es un deseo y un anhelo primero por mí, tenerlo, y para la gente que gusta de mi música seguramente estarán muy contentos”, dijo la artista mexicana el martes en conferencia de prensa.

D’Alessio pidió al productor Alejandro Abaroa que fuera grabado en la playa y eligieron el puerto de Acapulco. Para la producción montaron un escenario en el hotel Princess Mundo Imperial, a la orilla del mar, rodeado de palmeras y luces, rematado por el atardecer para “Yo sigo aquí”, que saldrá a la venta el 1 de diciembre.

Pese a sus años de experiencia, D’Alessio dijo que se sintió “muy nerviosa” pues era un concepto que no conocía, pero afortunadamente logró que casi todas las canciones salieran en la primera toma.

“Fue algo diferente, no fue como un show porque algo tan íntimo como lo que está en el DVD no estás acostumbrada, porque estas acostumbrada a 4 mil o 5 mil personas en palenques o en un auditorio”, señaló. “Es algo diferente pero muy agradecida de tenerlo”.

El repertorio que eligió D’Alessio tiene canciones popularizadas por otros artistas como “Cóncavo y convexo” de Roberto Carlos o “Costumbres” de Juan Gabriel. También incluye la clásica de D’Alessio “Leona dormida” y la canción inédita “Yo sigo aquí”, tema oficial de “Hoy voy a cambiar”, la serie basada en la vida de D’Alessio, estrenada a mediados de año. En esa serie D’Alessio abordó sus problemas con las drogas y su conversión a la fe cristiana.

“Nuestro objetivo era contar la verdad y abrir una puerta de esperanza, una luz de que sí se puede ser transformada por Jesucristo”, dijo D’Alessio sobre la serie. “Pero solamente poniendo y exponiéndome como una carta abierta de lo que realmente yo había sido y de lo que yo había pasado, para que se identificaran muchas familias”.

El lanzamiento de “Yo sigo aquí” culmina un buen año para D’Alessio, quien tras su próximo concierto del 8 de diciembre cumplirá cinco fechas en el Auditorio Nacional.

“Es un sueño hecho realidad, jamás me lo imaginé, iba por uno y son cinco”, dijo la cantante. “Que Dios me de vida para llegar al 8 de diciembre, por lo menos ya llegué hasta aquí, mañana no sabemos”.