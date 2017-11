Carla Morrison tomará un año sabático en 2018

Carla Morrison recién regresó de una gira por España, y ahora llega a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara para ofrecer un concierto este 1 de diciembre junto al cantante español Dani Martín.

“Vengo justo llegando de España, y estoy feliz porque me trataron como reina. Me encanta que este año sea Madrid la invitada en la FIL".

"Dani (Martín) es el culpable de todo, se acercó a mi para cantar juntos el tema Que se mueran de envidia, él dirigió el video y poco a poco se dio todo. Sus fans han sido muy amables conmigo, todo ha sido culpa de él”, declaró Carla Morrison.

La cantante mexicana reveló que está finalizando la gira de Amor Supremo, y que piensa tomar un año de descanso.

“No hay nada más en el 2018 que el documental en el que estoy trabajando. Quiero tomar un año libre para descansar, para vivir, para hacer otras cosas, para componer, porque me inspiro de la cotidianidad; aunque tengo amigos famosos yo no me junto con ellos, me junto con mis amigos de la casa, con los que me pongo borracha".

"Además quiero volver con primos y hermanos… y vivir. Quiero tomar libre el 2018, no sé si tendré algo en 2019, porque no solo vivo del aplauso, sino de la creación”.

Carla Morrison calificó este año como una parte importante para su internacionalización.

“La verdad cada año en mi carrera como que va cambiando. Hay veces que hay cosas que valoraba al principio y ahora lo miro diferente, y este año fue un año muy bueno a nivel internacional".

"En México hubo mucho trabajo, y como persona me enriqueció aprender de giras, como el Circuito Indio, las visitas a España y Argentina. Estoy muy agradecida y sorprendida de la respuesta hacia mi proyecto”.

¿Deja la independencia?

Carla Morrison confesó que está considerando dejar la independencia para buscar una disquera.

“Sí lo he considerado porque es mucha presión, es mucho trabajo, hay muchas cosas por considerar, como pagar o invertir demasiado, pero no quiero nada más firmar con alguien que me pueda quitar el trabajo de la espalda, sino de alguien que vaya a cuidar mis intereses".

"Lo estoy considerando pero no tengo prisa. Llego un punto que estoy trabajando más en a oficina que en la música”.

En la FIL

1 de diciembrea las 21:00 horas en el Foro FIL. La entrada es gratuita.