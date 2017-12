Dani Martín traerá sus grandes éxitos y pequeños desastres a México en 2018

Dani Martín está en plena gira en España, pero hace una pausa para estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara para cantar junto a Carla Morrison este 1 de diciembre; además este 2 de diciembre grabará un disco con sus canciones favoritas de Latinoamérica en la Ciudad de México.

"Estoy feliz de estar en un lugar como éste, un sitio donde la iniciativa cultural es tan maravillosa.

Carla (Morrison) es una voz original, talentosa y cualquiera que la escuche se queda clavado, por eso me atreví a escribirle un mensaje para hacerle la propuesta", compartió Dani.

Para el cantante español, los músicos mexicanos tienen algo especial.

"Los artistas mexicanos cantan con los cojones, le sale la música del estómago y siempre me parece que viene de un folclore increíble. He colaborado con Alejandra Guzmán, Natalia Lafourcade, Carla Morrison y todas son mujeres con personalidades fuertes y especiales".

Con 40 años, 19 sacando discos y 43 conciertos sold out, el músico quiere hacer algo especial.

"Quería cantar canciones que hace mucho no cantaba y a recordarlas. Me apetece hacerlo, a lo mejor mejores grandes éxitos suena muy pretencioso por eso se llamará Los grandes éxitos y pequeños desastres"

Gira de éxitos para 2018

Dani Martín adelantó que en septiembre del próximo año hará una gira llamada Los grandes éxitos y pequeños desastres.

"Habrá una gira por 30 ciudades en Latinoamérica, una gira de grandes éxitos, que nunca he hecho, que será desde El canto del loco por España y Latinoamérica".

En la CDMX

Este 2 de diciembre grabará Al otro lado del charco en Lago Tanganica de la Ciuad de México, en apoyo a los terremotos pasados.

"Grabo las canciones favoritas de Latinoamérica, casi todas son mexicanas y otras de Argentina como de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Café Tacvba, Gustavo Cerati y Marco Antonio Solís. Este sábado en Ciudad de México vamos a grabar un proyecto con mi estilo y a mi manera . No sé si será un disco o nave espacial o solo para plataformas digitales, pero será audio y video".