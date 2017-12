Novio de Consuelo Duval la engañó, ¡vive con otra mujer!

Después de seis años de haberse divorciado, Consuelo Duval se había vuelto a enamorar. Esta vez, del hijo de un famoso comediante mexicano.

Hace unas semanas, ella revelaba con alegría que estaba de romance don el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo.

"Sí estoy, es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Nos caíamos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí”, comentó la artista al programa “Ventaneando".

¡Se le cayó la mentira!

La excomediante conoció a Jesús en la obra teatral “Hijas de su madre”, y lo que empezó como una amistad, fue creciendo poco a poco.

La actriz regresó a la soltería, pues de acuerdo con la revista TV Notas, resulta que el empresario tiene una relación desde hace cuatro años y medio con una mujer llamada Stephanie. Y no solo eso, ambos viven juntos en Monterrey.

TV Notas

Según una persona de producción de la puesta en escena, ella sabía que ese noviazgo había terminado.

Al no ser así, terminó la relación y decidió alejarse, pues no le interesa un hombre que no es sincero.

“Resulta que él tiene una relación con otra mujer desde hace más de cuatro años, y hasta viven juntos en Monterrey, y cuando salió la revista ambas se enteraron”.

Duval le dejó en claro que no le gusta que la involucren en ese tipo de cosas; no es de las que pase por alto un engaño.