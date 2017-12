Jacky Bracamontes confesó sus dolores, errores y alegrías en la FIL

Jacqueline Bracamontes llegó a Guadalajara, esta vez sin sus hijas, pero sí acompañada de gran parte de su familia para presentar su libro, La pasarela de mi vida, en el último día de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL).

“He leído mi libro cinco veces, cada vez he descubierto cosas nuevas, y me doy cuenta que sigo cometiendo los mismos errores. A mí me tocaba venir a la FIL en la escuela de tour, y es un sueño realidad estar sentada frente a ustedes”.

La actriz llenó el Salón 4, donde contó varias anécdotas del libro y reveló si estaría dispuesta a escribir otro a corto plazo.

“Cuando pensé en el primer libro, siempre fue con la idea de que no soy escritora pero quería escribir mi libro. Lo empezamos a platicar, escribir y corregir con un resultado que me encantó, quien se dio tiempo de leerlo, conoce a Jacqueline Bracamontes, con lo bueno y malo".

"Aquí (libro) está la verdadera mujer y es un agradecimiento a todas aquellas personas que han seguido mi carrera”, señaló Jacky durante la presentación del libro.

La pasarela de mi vida es para la también actriz, un legado para sus hijas.

“Lo más especial es que el libro, es un legado a mis hijas. Cuando terminé de escribir el libro, lo primero que hice fue mandárselo a mi mamá; luego me habló llorando y me dijo: 'Jacky porqué eres tan transparente'… ¡Gracias má, eso es lo que necesitaba!".

Después mi mamá me respondió: '¡Lo van a leer tus hijas!', y le dije está dedicado a ellas, porque quiero que mis hijas sepan quien es su mamá”.

Jacky reveló que vive un buen momento con su familia, y por ahora sólo le agregaría algo más a su aubiografía si tuviera otro hijo.

“Me siento tranquila, no me arrepiento de nada, si tuviera que agregarle un página más al libro, sería si llegara otro miembro a la familia".

"Me preguntan que si voy a escribir otro libro y les digo, La pasarela de mi vida 2 podría ser en 30 años cuando tenga más experiencias”.

Entre las confesiones que hizo durante la charla en Guadalajara, la actriz señaló que ha padecido de depresión y no ha logrado superar la pérdida de su bebé.

“Cuando me fui a vivir sola a Francia sufrí mucho, incluso de depresión, pero por el frío. Hacía tanto frío que no quería salir a ningún lugar, estaba encerrada todo el día”.

En sus palabras

“No hay que decir mentiras, lo que se dice es desde mi punto de vista y la otra persona tiene la otra versión, esto es lo mío”

Confesiones

Tacones: Muchos

Guadalajara. Las Chivas el mejor equipo de México, en esta temporada pues no nos fue bien, pero bueno…

Bolsas: son una adicción pero no tanto como los zapatos.

Botox: Me lo puse una vez en la vida, pero yo nunca sudo de la frente, y me sudó un chorro, pero cuando lo necesite me lo volveré a poner.

Carla Estrada. Tengo una gran admiración por ella, porque me hizo cumplir los sueños.

William Levy. Compañero actor con el que compartí Sortilegio [risas]

Futbol. Mi papá, es un tema que nos une.

Dolor: Mi bebé, no hay dolor más grande que perder tu hijo, como mamá es algo que nunca se supera y nunca se superá.

Televisa. Apoyo, pero no para siempre.