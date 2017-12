Marwan publicará su nuevo libro en marzo de 2018

Los hermanos madrileños Marwan y Samir realizaron este domingo, en el Foro FIL un recital de “poesía en formato espectáculo” en el que intercaló la interpretación de algunos de sus poemas, de relatos escritos por su hermano Samir intercalados por canciones de los discos publicados hasta el momento.

Marwan anunció que en marzo de 2018 presentará en España su nuevo libro Los amores imparables que “es un libro más lírico que el último. Va a tener una sección de amor, de poemas sociales, una sección reflexiva y otras de poemas variados. Voy a hablar de refugiados, de la ocupación de Palestina, de la guerra en Siria, del patriarcado etc.”.

Se publica en España en marzo y se presentará en México en noviembre de 2018.

El músico señaló que en España hay un nuevo movimiento de poesía tan brutal que ahora vende 20 veces más libros que discos.

“Uno no crea pensando en las ventas, uno crea emocionándose. Me encanta que la gente venga a mis conciertos, pero si fuese por ventas haríamos otra música y otra poesía. Pero no es algo que contemplemos. Me encanta la poesía social. Sé que la gente que me lee busca más mis textos amorosos que mis textos sociales, pero los voy a seguir escribiendo y publicando".