Gabriel Soto se sincera y Geraldine Bazán reacciona: 'cuánta falsedad'

Gabriel Soto concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, en ella el actor habló de su relación con Marjorie de Souza.

El protagonista negó haber tenido sexo con su compañera "Jamás, jamás. Ni siquiera le di un solo beso (a Marjorie de Sousa)", y agregó, "fueron unas fotos muy sugestivas, sí, pero de eso a que yo haya tenido relaciones sexuales con la señora Marjorie de Sousa, lo niego categóricamente. Jamás ni siquiera la toqué".

También negó que Matías, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, fuera de él y afirmó que sí se haría una prueba de ADN para demostrarlo.

Finalmente, aceptó que en 10 años de relación sí existió infidelidad:

“Geraldine es una gran mujer, es una gran madre, una mujer que ha aguantado muchas cosas, yo entré a esa relación con mucha inmadurez, cometí muchos errores, lo acepto públicamente, infidelidades, errores. Siempre he sido un buen hombre, considero siempre he sido el mejor de los padres, mis hijas son lo más preciado para mí, pero si hay errores que se fueron acumulando hasta un punto donde desgraciadamente con todos los chismes, dimes, diretes, con toda la delicadeza de lo que sucedió desde esa famosa portada de la cargada, en una relación en donde desgraciadamente se empezó a hacer complicada, se empezó a hacer difícil, cuando una relación se fractura, cuando en una relación ya no hay confianza, cuando en una relación ya no hay muchas cosas es bien difícil y se vuelve destructivo para todos”, explicó Gabriel.

Además negó que haya engañado a Geraldine con la también actriz Irina Baeva, "no tiene, ni tuvo nada que ver en mi separación con Geraldine y no hay ninguna tercera persona, ese no fue el motivo de mi separación, ni ha sido el motivo”, precisó Soto.

Aquí la entrevista completa,

Momentos después de que se dio a conocer esta entrevista, Geraldine Bazán escribió en su cuenta de Twitter:

"Definitivamente nunca se termina de conocer a las personas,cuanta falsedad…"

Aunque no menciona a Soto, las especulaciones de que fuera una indirecta para su exmarido no se hicieron esperar.

Su fans le escribieron:

"Sí, yo lo vi en la entrevista y no le creí ni los buenos días, admiro tu decencia y él que se jusfique porque ante Dios nada podemos ocultar"; "Ánimo, al fin lo que sobran son hombres"; "¿Qué esperabas?, que aceptara todo"; entre otro.

