Bruno Mars estrenará especial en la TV

MTV estrenará en América Latina el primer especial musical para la televisión de Bruno Mars. Esta noticia llega tras el paso de Mars por América Latina con su gira 24K Magic World Tour, donde agotó completamente las entradas en importantes estadios en países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Hay que recordar que el cantante hará presentaciones en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajaraa, a principios del 2018 en México.

Este especial fue grabado en el legendario Teatro Apollo en Nueva York, e inicia de forma espectacular, con Bruno actuando en vivo arriba de la marquesina del Apollo.

Además, Bruno y su banda, los Hooligans, toman las calles de Nueva York para visitar locales, invitándolos a su show, cantando con ellos y entreteniéndolos con visitas inesperadas y momentos que tienes que ver.

Este tour celebra el éxito del aclamado álbum 24K Magic, que contiene éxitos como 24K Magic, That’s What I Like, Versace On The Floor, además del hit mundial número uno Uptown Funk.

Bruno Mars, ganador de múltiples Grammy y con 21 nominaciones a estos premios, ha vendido más de 180 millones de sencillos, consagrándose como uno de los artistas que más ventas ha generado en todos los tiempos.

Recientemente, su álbum aclamado por la crítica y certificado doble Platino tuvo un impresionante debut en las listas Top Digital Albums y R&B/Hip-Hop de Billboard y logró mantenerse en el Top 10 por 33 semanas consecutivas.

Récords

Mars es el primer artista en tener dos canciones permaneciendo 24 o más semanas en el Top 5 de la lista Hot 100 (That's What I Like y Uptown Funk).

Él es el único artista en el último año que tuvo dos sencillos certificados cuatro veces Platino de un mismo álbum.

Además, Mars es uno de los pocos artistas que ha escrito y producido cada uno de sus éxitos número 1 y con una canción # 1 en el Hot 100 de cada uno de sus tres primeros álbumes de estudio.

Con siete canciones en el número uno de la lista Hot 100, Mars empató a Elvis Presley, Phil Collins y Frankie Valli a ser el séptimo artista masculino en la historia en lograrlo y el primer artista masculino en lograr más número uno en esta década, por arriba de Justin Bieber, Drake, Eminem y The Weeknd.

¿Cuándo?

Martes 12 de diciembre a las 23:00 horas exclusivamente por MTV Latinoamérica.