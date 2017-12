No fue Despacito, esta es la canción más escuchada en México durante 2017

Spotify reveló sus listas con lo más destacado del año, dando a conocer los principales artistas, discos, canciones y momentos que hicieron de 2017 un año increíble para los fans de la música.

Sin lugar a duda, 2017 fue el año del reggaetón en México. El artista más escuchado fue el colombiano J Balvin quien, durante el verano, conquistó el primer lugar en el Top 50 Global con su éxito “Mi Gente”. La canción más escuchada por usuarios mexicanos fue la sorpresa de “Me Rehúso”, de Danny Ocean, y el álbum más popular fue “Fénix”, de Nicky Jam.

A nivel global, la Música Latina fue la revelación del año, con un aumento de 110% en escuchas. Además, dos canciones alcanzaron por primera vez el #1 en las listas de Spotify: “Despacito” y “Mi Gente”, y 10 canciones latinas formaron parte del Top 50 Global. “Despacito – Remix”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la participación de Justin Bieber, fue nombrada la “Canción del Verano” y es la segunda canción más escuchada del 2017. Daddy Yankee también alcanzó la posición como artista #1 en julio, la primera vez para un artista latino.

Ed Sheeran es el artista más escuchado en el mundo

Ed Sheeran fue el artista más escuchado del 2017 y continúa como el artista con más streams en la plataforma, con 47 millones de escuchas mensuales.

Su álbum ÷ (Divide) fue el álbum más popular a nivel mundial, con 3.1 mil millones de reproducciones, mientras que “Shape of You” se convirtió en la canción más escuchada de todos los tiempos en Spotify, con más de 1.4 mil millones de reproducciones.

El Hip Hop mantiene su papel protagónico en el consumo de música alrededor del mundo. De hecho, la escucha de este género creció 74% durante el año, un incremento significativo considerando su popularidad en 2016.

Lo más escuchado en Spotify México durante 2017

Artistas más escuchados en México

El colombiano J Balvin fue el artista más escuchado por los mexicanos en Spotify. 2017 fue el año del reggaetón y México no es la excepción: Ozuna, Daddy Yankee y Maluma, acompañados de Shakira, completan el top 5. Maluma es el único artista que repite del Top 5 del año anterior.

J Balvin Ozuna Daddy Yankee Shakira Maluma

Artistas femeninas más escuchadas en México

El álbum El Dorado, lleno de colaboraciones con estrellas del reggaetón y otros géneros latinos, llevó a Shakira a convertirse en la artista femenina más popular de nuestro país. El top 5 de las mujeres que han conquistado al público mexicano, cuenta con otras dos exponentes de la música en español: Mon Laferte y Natalia Lafourcade.

Shakira Mon Laferte Natalia Lafourcade Ariana Grande Katy Perry

Artistas masculinos más escuchados en México

El talento de colombianos como J Balvin y Maluma, así como puertorriqueños como Ozuna y Daddy Yankee, encabeza esta categoría, seguidos del mexicano Alejandro Fernández.

J Balvin Ozuna Daddy Yankee Maluma Alejandro Fernandez

Los grupos más populares entre los mexicanos

Esta categoría destaca por la diversidad de géneros. La encabeza el dúo de hip hop, Cartel de Santa; le sigue Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga y Coldplay, que destaca como la única banda de rock; complementan el top 5 Reik, en Pop, y CNCO, en Urbano.

Cartel De Santa Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga Coldplay Reik CNCO

Las canciones más escuchadas en México

Un artista emergente en la escena del reggaetón logró colocar un hit en el primer lugar de esta lista: “Me Rehúso”, de Danny Ocean. La canción que ha roto todos los récords en el mundo, “Despacito”, tiene el segundo lugar en México, seguida por “Felices los 4”, de Maluma y “Shape of You”, de Ed Sheeran como única canción en inglés en el Top 5.

Me Rehúso – Danny Ocean Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee Felices los 4 – Maluma Shape of You – Ed Sheeran Escápate conmigo – Wisin

Los discos más escuchados del 2017 en México

Nicky Jam se lleva la posición número uno con su álbum “Fénix”, seguido por J Balvin con “Energía” y The Weeknd con “Star Boy”.

Fénix – Nicky Jam Energía – J Balvin Starboy – The Weeknd Viejo Marihuano – Cartel de Santa Divide – Ed Sheeran

Los artistas más escuchados en Regional Mexicano

En esta categoría repite a la cabeza la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, que el año pasado fue el artista más escuchado en México, seguido de Juan Gabriel y dos artistas en género de banda: La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho y Calibre 50, además de Gerardo Ortiz.

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga Juan Gabriel La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho Gerardo Ortiz Calibre 50

Las canciones más escuchadas en Regional Mexicano

El sonorense Christian Nodal fue la revelación de 2017, llevándose los dos primeros sitios en canciones más escuchadas del género con “Adiós Amor” y “Probablemente”.

Adiós Amor – Christian Nodal Probablemente – Christian Nodal Culpable Tu – Alta Consigna Siempre Te Voy A Querer – Calibre 50 Para Qué Lastimarme – Gerardo Ortiz

Conteo Global – Year in Music 2017

Artistas más escuchados

Ed Sheeran fue el artista más popular con más de 6.3 mil millones de streams este año, reemplazando a Drake, quien se colocó en el primer lugar en 2015 y 2016. De hecho, Drake es el único artista en el top 5 que se mantiene del recuento del año pasado, pues Ed Sheeran, The Weeknd, Kendrick Lamar y The Chainsmokers conforman un top 5 completamente nuevo.

Ed Sheeran Drake The Weeknd Kendrick Lamar The Chainsmokers

Artista femenina más escuchada

Por tercer año consecutivo, Rihanna se lleva a casa el título de la artista femenina más escuchada en Spotify. Las superestrellas del pop Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande y Sia, complementan el top 5.

Rihanna Taylor Swift Selena Gomez Ariana Grande Sia

Artista masculino más escuchado

Ed Sheeran domina esta categoría, pero Daddy Yankee reclama un lugar en las primeras cinco posiciones de esta lista, convirtiéndose en el primer latino en alcanzar el top 5, junto a Drake, Kendrick Lamar y The Weeknd.

Ed Sheeran Drake The Weeknd Kendrick Lamar Daddy Yankee

Los 5 artistas revelación de 2017

Este año fue muy importante para los artistas que decidieron emprender una carrera como solistas. Camila Cabello encabeza esta categoría, seguida de Harry Styles y Liam Payne.

Camila Cabello Harry Styles Liam Payne Lil Pump Trippie Redd

Bandas más populares

La exitosa colaboración de Coldplay con The Chainsmokers para ‘Something Just Like This’ los ha catapultado al lugar principal de este ranking, seguidos por Imagine Dragons, Maroon 5, Linkin Park y Migos.

Coldplay Imagine Dragons Maroon 5 Linkin Park Migos

Las canciones más escuchadas del 2017

‘Shape of You’, de Ed Sheeran, superó a ‘One Dance’ de Drake, al convertirse en la canción más popular de todos los tiempos en Spotify, con más de 1.4 mil millones de reproducciones.

Shape of You – Ed Sheeran Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay I’m the One – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Los álbumes más escuchados

Desde el lanzamiento de ÷ (Divide) en marzo, este álbum de Ed Sheeran ha acumulado más de 3.1 mil millones de streams en Spotify.