Paulina Rubio y Cyndi Lauper comparten sus locuras

Paulina Rubio, a pesar de las críticas, sigue con los reflectores sobre su carrera.

La cantante ofreció un concierto especial este fin de semana, junto a Cyndi Lauper, y lo definió como un encuentro de “chicas que sólo quieren divertirse”.

La Chica Dorada formó parte del evento masivo Cyndi Lauper & Friends Home For The Holidays, el cual fue organizado por la cantante estadounidense en la ciudad de Nueva York.

También estuvieron artistas como Jackson Browne, Dr. John, Peaches, Judy Gold y Sandra Bernhard.





Paulina Rubio tuvo algunos ensayos previos con Cyndi, con quien compartió algunos temas como Todo mi amor y Yo no soy esa mujer.

Más tarde, se unió a la legendaria artista para interpretar el tema Girls Just Want To Have Fun.

Locuras sobre el escenario

En sus redes sociales, la mexicana subió varios videos con Cindy, en uno de ellos ambas interpretan un fragmento de dicho tema en español.

“Quieren libertad chicas, se quieren divertir chicas… tengan un gran momentos, gracias”, escribió Paulina.