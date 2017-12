Se burlan de Paul Stanley durante su regreso a Hoy

Después de que su programa "Buenas Vibras" fuera cancelado, Paul Stanley regresó a "Hoy" donde hizo referencia a la cancelación del vespertino.

“Por qué haya salido del aire lo desconozco totalmente. Mi gafete dice conductor. A mi llegaron y me dijeron que muchas gracias, que 25 programas después esto ya se acabó. La verdad es que yo soy un Godínez de la televisión, no se por qué se toman este tipo de decisiones, pero eso es lo que puedo contar y sobre si se hará otro programa ‘Buenas vibras’ no tengo conocimiento de nada”, apuntó.

Paul regresó al matutino y fue bien recibido por sus compañeros, sin embargo, tampoco dejaron pasar la oportunidad de burlarse de él.

El conductor fue sometido a la silla eléctrica, momento en el que fue víctima por el fracaso de "Buenas vibras". Mientras era sometido a una serie de toques, los presentadores lo incitaban a recibir su "castigo" por no contestar los cuestionamientos de forma correcta, así que se escucha decir "Ándale, nosotros aguantamos tu programa, tú aguanta los toques", ante esto, Stanley sólo se limitó a reír.

Aquí el momento,

